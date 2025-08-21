Egy videóból derült ki, miért egyenesítette ki a kanyart egy sofőr Tiszaörsnél

Részeg sofőr balesetéhez érkeztek ki a hatóságok kedden este Tiszaörs közelében – számolt be a TV2 Tények.

Részeg sofőr balesetezett Tiszaörsnél kedden

Forrás: Képernyőfotó

Videón a részeg sofőr balesete Tiszaörsnél

Mint a tudósításban látható, csúnyán összetörve, az árokban fejjel lefelé kötött ki a fekete autó Tiszaörsnél. A sofőr Tiszafüred felé igyekezett, de az egyik kanyar kifogott rajta. Lesodródott az útról, a padkára hajtott, majd az árokba csapódott. A felvételek tanúsága szerint még fát is kidöntött, kocsiját jószerint ripityára törte. Ennek ellenére a sofőr szinte ép bőrrel megúszta az ütközést.

Mint dr. Kisnémet Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője a csatornával közölte, a balesethez a tiszafüredi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszafordították és áramtalanították az autót, és segítettek megszüntetni a forgalmi akadályt. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

A tudósításban elhangzott, a balesethez a rendőrök is hamar kiérkeztek, akik megszondáztatták a sofőrt. Kiderült, hogy az autót vezető budapesti férfi részegen vezetett, és valószínűleg emiatt sodródott le az útról.

Furgonnal ütközött autó Ceglédnél

Nem csak a Tisza-tónál történt komolyabb baleset a napokban térségünkben. A Tények beszámolójából kiderült, szerdán Cegléd és Ceglédbercel között egy furgon és egy kék autó ütközött össze félig frontálisan, miután a kisbusz átsodródott a szembe sávba. A balesethez elsőként a helyi polgárőrség érkezett meg, akik megkezdték a sérültek ellátását, biztosították a helyszínt és áramtalanították a járműveket

A Tények információi szerint a furgon sofőrje nem használta a biztonsági övet, a karambol következtében pedig kirepült a szélvédőn keresztül. Őt agyrázkódással és horzsolt, vágott sérülésekkel kórházba szállították. A vétlen autó sofőrje nem sérült meg.