Egyik helyszínről a másikra rohantak a hétvégén a jászkunsági rendőrök

Némi megkönnyebbüléssel olvashattuk az elmúlt hét során közölt rendőrségi adatokat, ugyanis alig akadt dolga a rendőröknek a vármegyében. A hétvégén viszont fordult a kocka, rengeteg riasztást kaptak.

Rengeteg munkája volt a rendőrségnek a hétvégén, több mint tíz ittas vezetővel szemben kellett intézkedniük

Forrás: Szoljon.hu / Archív Fotó: Illusztráció

Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből kiderült: az elmúlt 72 órában kilenc személyi sérüléssel járó közlekedési balesethez riasztották rendőröket, illetve 11 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Ezen kívül az elmúlt három napon több elfogási akciót is véghez vittek az egyenruhások, mely során három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.