1 órája
Egyik helyszínről a másikra rohantak a hétvégén a jászkunsági rendőrök
Rengeteg közlekedési balesetnél kellett intézkedniük a vámegei rendőröknek. A hétvégén több mint tíz helyszínre riasztottak őket, valamint az elmúlt hét statisztikáját tekintve az ittas vezetők is bátrabban ültek a volán mögé.
Némi megkönnyebbüléssel olvashattuk az elmúlt hét során közölt rendőrségi adatokat, ugyanis alig akadt dolga a rendőröknek a vármegyében. A hétvégén viszont fordult a kocka, rengeteg riasztást kaptak.
Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből kiderült: az elmúlt 72 órában kilenc személyi sérüléssel járó közlekedési balesethez riasztották rendőröket, illetve 11 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Ezen kívül az elmúlt három napon több elfogási akciót is véghez vittek az egyenruhások, mely során három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.
