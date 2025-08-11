augusztus 11., hétfő

Hihetetlen adatok

1 órája

Egyik helyszínről a másikra rohantak a hétvégén a jászkunsági rendőrök

Címkék#statisztika#körözés#közúti baleset#ittas vezetés#rendőrség

Rengeteg közlekedési balesetnél kellett intézkedniük a vámegei rendőröknek. A hétvégén több mint tíz helyszínre riasztottak őket, valamint az elmúlt hét statisztikáját tekintve az ittas vezetők is bátrabban ültek a volán mögé.

Dobos Zsófia Tünde

Némi megkönnyebbüléssel olvashattuk az elmúlt hét során közölt rendőrségi adatokat, ugyanis alig akadt dolga a rendőröknek a vármegyében. A hétvégén viszont fordult a kocka, rengeteg riasztást kaptak.

Rengeteg munkája volt a rendőrségnek a hétvégén, több mint tíz ittas vezetővel szemben kellett intézkedniük
Forrás: Szoljon.hu / Archív Fotó: Illusztráció

Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből kiderült: az elmúlt 72 órában kilenc személyi sérüléssel járó közlekedési balesethez riasztották rendőröket, illetve 11 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Ezen kívül az elmúlt három napon több elfogási akciót is véghez vittek az egyenruhások, mely során három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

 

