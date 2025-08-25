Sötét titka volt a félreállított autó sofőrjének, egy bejegyzésből derült ki minden

Augusztus 23-án ellenőrzés céljából állítottak félre egy autót Jászladányon a vármegyei rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, a 36 éves helyi lakos annak ellenére ült volán mögé, hogy az elektronikus adatok bejegyzése szerint a szabálysértési hatóság 2026.04.08-ig eltiltotta a járművezetéstől – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Eltiltották, mégis a közúti forgalomba hajtott egy jászladányi férfi

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A férfit előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták.