Furcsa kérés

1 órája

Egyszerűnek tűnt a kérése, de a férfi terve gátlástalan volt: ezért érkezett a mezőtúri házhoz

Címkék#lopás#víz#ablak#rendőrség#bűntett

Augusztus 17-én hajnalban egy ismeretlen férfi kért vizet egy mezőtúri ház udvarán, majd lopási céllal beugrott az egyik nyitott ablakon.

Parzsol Krisztina

Egy ismeretlen férfi jelent meg augusztus 17-én hajnalban egy idős pár mezőtúri házánál, majd az udvaron tartózkodó férfitól vizet kért. Így elterelve a figyelmét beugrott a nyitott ablakon és az alvó sértett táskáit magához vette, majd sietve távozott. 

Régi elterelő módszert vetett be a gyanúsított Mezőtúron
Forrás:  Police.hu

A Police.hu tájékoztatása szerint a bejelentést követően a mezőtúri rendőrök ellenőrizték a környék kameráit, melyen felismerték az elkövetőt, akit rövid időn belül lakásán elfogtak. Elfogásakor a 31 éves férfinál megtalálták a lopott holmikat. Nem tagadta tettét, önként további bűncselekményekről adott számot. A nyomozók kifosztás bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezték.

 

