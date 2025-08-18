Egyszerűnek tűnt a kérése, de a férfi terve gátlástalan volt: ezért érkezett a mezőtúri házhoz

Egy ismeretlen férfi jelent meg augusztus 17-én hajnalban egy idős pár mezőtúri házánál, majd az udvaron tartózkodó férfitól vizet kért. Így elterelve a figyelmét beugrott a nyitott ablakon és az alvó sértett táskáit magához vette, majd sietve távozott.

Régi elterelő módszert vetett be a gyanúsított Mezőtúron

Forrás: Police.hu

A Police.hu tájékoztatása szerint a bejelentést követően a mezőtúri rendőrök ellenőrizték a környék kameráit, melyen felismerték az elkövetőt, akit rövid időn belül lakásán elfogtak. Elfogásakor a 31 éves férfinál megtalálták a lopott holmikat. Nem tagadta tettét, önként további bűncselekményekről adott számot. A nyomozók kifosztás bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezték.