1 órája
Egyszerűnek tűnt a kérése, de a férfi terve gátlástalan volt: ezért érkezett a mezőtúri házhoz
Augusztus 17-én hajnalban egy ismeretlen férfi kért vizet egy mezőtúri ház udvarán, majd lopási céllal beugrott az egyik nyitott ablakon.
Egy ismeretlen férfi jelent meg augusztus 17-én hajnalban egy idős pár mezőtúri házánál, majd az udvaron tartózkodó férfitól vizet kért. Így elterelve a figyelmét beugrott a nyitott ablakon és az alvó sértett táskáit magához vette, majd sietve távozott.
A Police.hu tájékoztatása szerint a bejelentést követően a mezőtúri rendőrök ellenőrizték a környék kameráit, melyen felismerték az elkövetőt, akit rövid időn belül lakásán elfogtak. Elfogásakor a 31 éves férfinál megtalálták a lopott holmikat. Nem tagadta tettét, önként további bűncselekményekről adott számot. A nyomozók kifosztás bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezték.