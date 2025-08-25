Több személy is megsérült a hétvégi közlekedési balesetekben

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, a térségben hat olyan közlekedési balesethez riasztották a vármegyei rendőröket, ahol személyi sérülés is történt.

Több helyszínre is riasztották a vármegyei rendőröket

Fotó: Kiss János / Illusztráció

Továbbá az elmúlt három napban öt ittas járművezetőt állítottak elő a rendőrök.

Nem csak közlekedési eseményeknél intézkedtek a hatóság munkatársai: a közölt adataik alapján egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.