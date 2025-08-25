augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Sorozattolvaj

1 órája

Mágnesként tapadt a kezéhez minden a férfinak, aki két településen is rekordot döntött

Címkék#lopás#tolvaj#elfogás#rendőrség

Sorozattolvaj járta körbe Tiszaföldvárt és Cibakházát. A rendőrök nagy erőkkel keresték, s a közös ügyeket egyesítve rátaláltak a tettesre.

Dobos Zsófia Tünde

Órási akciót hajtott végre a Tiszaföldvári Rendőrőrs munkatársai. Az egyenruhások elfogtak és őrizetbe vettek ugyanis egy cibakházi férfit, akinek 14 bűncselekmény róható a számlájára – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Sorozatos lopás történt Tiszaföldváron és Cibakházán, a rendőrök megtalálták a közös pontokat és elfogták a tettest
Forrás: Police.hu

A tájékoztatás szerint, a 26 éves cibakházi férfi haszonszerzés miatt követett el több mint egy tucat bűncselekményt. Tiszaföldváron és Cibakházán több ingatlanba is betört értékek után kutatva, továbbá az udvarokból és az utcákról is számos kerékpárt ellopott.

A megszerzett bizonyítékok alapján a tiszaföldvári rendőrök az ügyeket egyesítették, majd a gyanúsítottat augusztus 24-én magánlaksértés és 13 rendbeli lopás elkövetése miatt kihallgatták. A tettes a cselekmények elkövetését elismerte, majd a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A kisebb rekordot felállító férfi tehát jókora bűnlajstromra tett szert a két településen.

 

