Szabályszegés
3 órája
Quaddal járta a belvárost egy fiatal Szolnokon, a rendszám és a jogsi viszont otthon maradt
Érdekes járművel közlekedett az a fiú, akit hétfőn állítottak meg a rendőrök. Az ellenőrzés során érdekes dogot találtak.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint quaddal közlekedett egy 19 éves törökszentmiklósi lakos Szolnokon, éppen a Vízpart körút irányából hajtott a Tiszaliget felé, amikor augusztus 11-én dél körül a rendőrök megállították.
Az ellenőrzés közben kiderült, hogy a sofőr több szabályt is megszegett:
- a fiatal úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik,
- a 270 köbcentiméternyi hengerűrtartalmú járművön nem volt érvényes rendszám, mivel nincs forgalomba helyezve,
- a jogsértő önmagát is veszélyeztette azzal, hogy nem használt bukósisakot.
A Szolnoki Rendőrkapitányságon engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt a fiatalt meghallgatták, majd őrizetbe vették.
