Szabályszegés

3 órája

Quaddal járta a belvárost egy fiatal Szolnokon, a rendszám és a jogsi viszont otthon maradt

Címkék#szabályszegés#közúti forgalom#quad#közlekedés#rendőrség

Érdekes járművel közlekedett az a fiú, akit hétfőn állítottak meg a rendőrök. Az ellenőrzés során érdekes dogot találtak.

Dobos Zsófia Tünde

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint quaddal közlekedett egy 19 éves törökszentmiklósi lakos Szolnokon, éppen a Vízpart körút irányából hajtott a Tiszaliget felé, amikor augusztus 11-én dél körül a rendőrök megállították. 

Engedély nélkül hajtott közúton a törökszentmiklósi quados
Több ponton is szabályt sértett a törökszentmiklósi quados
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW-Archív

Az ellenőrzés közben kiderült, hogy a sofőr több szabályt is megszegett: 

  • a fiatal úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik, 
  • a 270 köbcentiméternyi hengerűrtartalmú járművön nem volt érvényes rendszám, mivel nincs forgalomba helyezve,
  • a jogsértő önmagát is veszélyeztette azzal, hogy nem használt bukósisakot.

A Szolnoki Rendőrkapitányságon engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt a fiatalt meghallgatták, majd őrizetbe vették.

 

