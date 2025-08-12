Quaddal járta a belvárost egy fiatal Szolnokon, a rendszám és a jogsi viszont otthon maradt

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint quaddal közlekedett egy 19 éves törökszentmiklósi lakos Szolnokon, éppen a Vízpart körút irányából hajtott a Tiszaliget felé, amikor augusztus 11-én dél körül a rendőrök megállították.

Több ponton is szabályt sértett a törökszentmiklósi quados

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW-Archív

Az ellenőrzés közben kiderült, hogy a sofőr több szabályt is megszegett:

a fiatal úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik,

a 270 köbcentiméternyi hengerűrtartalmú járművön nem volt érvényes rendszám, mivel nincs forgalomba helyezve,

a jogsértő önmagát is veszélyeztette azzal, hogy nem használt bukósisakot.

A Szolnoki Rendőrkapitányságon engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt a fiatalt meghallgatták, majd őrizetbe vették.