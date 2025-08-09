augusztus 9., szombat

Borzalom

32 perce

Tragédia: fiatal mentőtiszt és férje vesztette életét egy közlekedési balesetben

Címkék#Szigeti Barbara Júlia#enyingi állomás#Országos Mentőszolgálat

Elhunyt Szigeti Barbara Júlia, az enyingi állomás fiatal mentőtisztje.

Kiss Ádám

Súlyos közlekedési baleset történt péntek este Fejér vármegyében, amelyben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia, az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje, valamint a vele utazó férje – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szombaton.

szigeti barbara júlia
Balesetben elhunyt a fiatal mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia
Forrás: OMSZ Facebook-oldala

A 2025. június 1-jén az OMSZ kötelékéhez csatlakozott mentőtiszt mindössze néhány hónapja dolgozott az enyingi állomáson, de közvetlen, nyitott személyiségével hamar a helyi közösség megbecsült tagjává vált. Bajtársai szerint rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki, és elhivatottságával példát mutatott kollégáinak.

A tragédia a fiatal mentőtiszt nappalos szolgálatát követően történt. Az Országos Mentőszolgálat mély fájdalmát fejezte ki a család és a bajtársi közösség felé, és bejelentette, hogy az elhunyt nőt saját halottjának tekinti.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, amelynek részleteiről a Feol.hu hírportálon olvashatnak!

 

