Tragédia: fiatal mentőtiszt és férje vesztette életét egy közlekedési balesetben

Súlyos közlekedési baleset történt péntek este Fejér vármegyében, amelyben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia, az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje, valamint a vele utazó férje – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szombaton.

Balesetben elhunyt a fiatal mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia

Forrás: OMSZ Facebook-oldala

A 2025. június 1-jén az OMSZ kötelékéhez csatlakozott mentőtiszt mindössze néhány hónapja dolgozott az enyingi állomáson, de közvetlen, nyitott személyiségével hamar a helyi közösség megbecsült tagjává vált. Bajtársai szerint rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki, és elhivatottságával példát mutatott kollégáinak.

A tragédia a fiatal mentőtiszt nappalos szolgálatát követően történt. Az Országos Mentőszolgálat mély fájdalmát fejezte ki a család és a bajtársi közösség felé, és bejelentette, hogy az elhunyt nőt saját halottjának tekinti.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, amelynek részleteiről a Feol.hu hírportálon olvashatnak!