Megszólalt a rendőrség: itt vannak a sokkoló részletek a szolnoki késelésről – galériával, videóval

Nagy erőkkel vonultak ki rendőrök csütörtökön kora este Szolnokon, a vasútállomás elé. A szolnoki késelés kapcsán azonnal megkezdték a helyszínelést, sokáig azonban nem lehetett tudni, mi is történt pontosan. Péntek reggel megszólalt a rendőrség, hivatalos közleményt adtak ki a gyanúsított elfogásáról. Az Országos Mentőszolgálat az áldozat állapotáról is beszámolt. Mutatjuk a részleteket!

Dobos Zsófia Tünde

Kifeszített rendőrszalag, villogó, hangos rendőrszirénák, kérdéseket felvető tömeg – brutális támadás történt csütörtökön kora este Szolnokon, a vasútállomás előtti Jubileum téren. A sokkoló eset, a hatalmas rendőri jelenlét felborzolta a kedélyeket a városban, mindenki csak azt kérdezgette, mi történhetett pontosan. A rendőrök péntek reggel végre kiadták a hivatalos közleményt a szolnoki késelés kapcsán.

Szolnoki késelés a vasútállomás előtt
Hivatalos közleményt adott ki a rendőrség a szolnoki késelésről
Fotó: Nagy Balázs

Mint ahogy korábban hírportálunkon is beszámoltunk, augusztus 7-én, csütörtökön délután valakit nyakon szúrtak a Jubileum téren.

– Délután érkezett a bejelentés, miszerint két férfi összevitatkozott a szolnoki vasútállomásnál, majd a szóváltást követően egyikük a nyakán megsebezte vitapartnerét. A rendőri egységek nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, akik azonnal lezárták a késelés helyszínét, és megkezdték a nyomozást. A rendőrök súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt előállították a támadót a Szolnoki Rendőrkapitányságra – számolt be a helyzetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A szolnoki késelés gyanúsítottját szinte azonnal őrizetbe vették a rendőrök
Forrás: Police.hu

Szolnoki késelés – hivatalos közleményt adott ki a rendőrség

A rendőrség további részleteket is megosztott hírportálunkkal. A megalapozott gyanú szerint egy 53 éves férfi csütörtök délután a parkban italozott a barátjával, melynek alkalmával szóváltásba keveredtek egymással. A vita hevében a gyanúsított egy kést vett elő a hátizsákjából, melyet a sértett nyakához szorított, és megsebezte. A bántalmazás következtében a tettes barátja – az elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett.

Ezt Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője is megerősítette hírportálunknak.

– A helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – adott információkat az OMSZ munkatársa.

A rendőrök hozzátették, a késelés elkövetőjét fél órán belül, 18 óra 13 perckor elfogták a rendőrök, majd és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezte letartóztatását.

A késelés helyszíne Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

 

 

