Új részletek derültek ki a szolnoki késelés kapcsán: kiderült, miért támadt társára a hajléktalan férfi
Borzalmas és sokkoló hír rázta meg Szolnokot csütörtökön, egy férfi megkéselte ismerősét a vasútállomás előtti parkban. A rendőrség azóta elfogta a szolnoki késelés gyanúsítottját, az ügyészség pedig indítványozta annak letartóztatását.
Mint arról korábban hírportálunkon már több cikkben is beszámoltunk az elmúlt napokban: italozás közben fajult el egy vita, melynek során augusztus 7-én egy férfi nyakon szúrta ismerősét. A szolnoki késelés hallatán az egész város felbolydult és elindultak a találgatások. Pontosan ki és miért támadhatott rá egy barátjára?
Rendőrségi jelentés a szolnoki késelésről
A rendőrség azóta kiadta közleményét, melyben beszámolt az eset részleteiről. A megalapozott gyanújuk szerint egy 53 éves férfi csütörtök délután italozás közben heves vitába keveredett, melynek során egyikük elővett egy kést és ivócimborájának nyakához szorítva megsebezte őt.
A rendőrök a helyszínről szinte azonnal előállították a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható férfit, és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki.
Letartóztatásban az ismerősét késsel megsebesítő férfi
Az ügyészség információi szerint: a vasútállomás előtti parkban a hajléktalan férfi ugyancsak hajléktalan ismerősével italozott, majd egy szóváltást követően a gyanúsított a nála lévő konyhakést az ismerőse nyakának bal oldalához tartotta és azzal megvágta.
A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Azonban az ügyészség szerint , – a sérülés helyére és az elkövetés eszközére figyelemmel – fennállt annak veszélye, hogy a gyanúsított súlyosabb sebet ejt.
Az esetet tekintve, a Szolnoki Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indítványozta a szolnoki férfi letartóztatását.
A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást, a döntéssel szemben a védő fellebbezéssel élt.
