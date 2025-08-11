Új részletek derültek ki a szolnoki késelés kapcsán: kiderült, miért támadt társára a hajléktalan férfi

Mint arról korábban hírportálunkon már több cikkben is beszámoltunk az elmúlt napokban: italozás közben fajult el egy vita, melynek során augusztus 7-én egy férfi nyakon szúrta ismerősét. A szolnoki késelés hallatán az egész város felbolydult és elindultak a találgatások. Pontosan ki és miért támadhatott rá egy barátjára?

A szolnoki késelés vasútállomás előtt parkban történt. A rendőrök az eset után szalaggal kerítették körbe a helyszínt, és azonnal megkezdték a kivizsgálást

Fotó: Nagy Balázs / Archív

Rendőrségi jelentés a szolnoki késelésről

A rendőrség azóta kiadta közleményét, melyben beszámolt az eset részleteiről. A megalapozott gyanújuk szerint egy 53 éves férfi csütörtök délután italozás közben heves vitába keveredett, melynek során egyikük elővett egy kést és ivócimborájának nyakához szorítva megsebezte őt.

A rendőrök a helyszínről szinte azonnal előállították a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható férfit, és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki.

Letartóztatásban az ismerősét késsel megsebesítő férfi

Az ügyészség információi szerint: a vasútállomás előtti parkban a hajléktalan férfi ugyancsak hajléktalan ismerősével italozott, majd egy szóváltást követően a gyanúsított a nála lévő konyhakést az ismerőse nyakának bal oldalához tartotta és azzal megvágta.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Azonban az ügyészség szerint , – a sérülés helyére és az elkövetés eszközére figyelemmel – fennállt annak veszélye, hogy a gyanúsított súlyosabb sebet ejt.

Az esetet tekintve, a Szolnoki Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indítványozta a szolnoki férfi letartóztatását.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást, a döntéssel szemben a védő fellebbezéssel élt.