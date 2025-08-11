augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Letartóztatás

54 perce

Új részletek derültek ki a szolnoki késelés kapcsán: kiderült, miért támadt társára a hajléktalan férfi

Címkék#vasútállomás#késelés#késeléses támadás#gyanúsított#rendőrség#támadás

Borzalmas és sokkoló hír rázta meg Szolnokot csütörtökön, egy férfi megkéselte ismerősét a vasútállomás előtti parkban. A rendőrség azóta elfogta a szolnoki késelés gyanúsítottját, az ügyészség pedig indítványozta annak letartóztatását.

Dobos Zsófia Tünde

Mint arról korábban hírportálunkon már több cikkben is beszámoltunk az elmúlt napokban: italozás közben fajult el egy vita, melynek során augusztus 7-én egy férfi nyakon szúrta ismerősét. A szolnoki késelés hallatán az egész város felbolydult és elindultak a találgatások. Pontosan ki és miért támadhatott rá egy barátjára?

Szolnoki késelés helyszíne
A szolnoki késelés  vasútállomás előtt parkban történt. A rendőrök az eset után szalaggal kerítették körbe a helyszínt, és azonnal megkezdték a kivizsgálást
Fotó: Nagy Balázs / Archív

Rendőrségi jelentés a szolnoki késelésről

A rendőrség azóta kiadta közleményét, melyben beszámolt az eset részleteiről. A megalapozott gyanújuk szerint egy 53 éves férfi csütörtök délután italozás közben heves vitába keveredett, melynek során egyikük elővett egy kést és ivócimborájának nyakához szorítva megsebezte őt. 

A rendőrök a helyszínről szinte azonnal előállították a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható férfit, és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki

Letartóztatásban az ismerősét késsel megsebesítő férfi

Az ügyészség információi szerint: a vasútállomás előtti parkban a hajléktalan férfi ugyancsak hajléktalan ismerősével italozott, majd egy szóváltást követően a gyanúsított a nála lévő konyhakést az ismerőse nyakának bal oldalához tartotta és azzal megvágta.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Azonban az ügyészség szerint , – a sérülés helyére és az elkövetés eszközére figyelemmel – fennállt annak veszélye, hogy a gyanúsított súlyosabb sebet ejt.

Az esetet tekintve, a Szolnoki Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indítványozta a szolnoki férfi letartóztatását.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást, a döntéssel szemben a védő fellebbezéssel élt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu