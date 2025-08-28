Éjjelente nem két rendőr járőrözik Szolnokon – a rendőrség elmondta a valóságot az elmúlt hetek eseményeiről

– Nem kettő – felelte röviden-tömören dr. Rádi Norbert rendőr dandártábornok, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőr-főkapitány arra a kérdésre, hogy hány rendőr járőrözik éjszakánként Szolnok utcáin. A kérdés-válasz egy csütörtöki, szolnoki háttérbeszélgetésen hangzott el. A találkozót az egyenruhások kezdeményezték a sajtó képviselőivel, mivel úgy érzik, mostanság sok olyan hír jelent meg a médiában, melyek nem feltétlenül tükrözték a valóságot a város közbiztonsága és a szolnoki rendőrség munkája terén.

A szolnoki rendőrség munkája, valamint a várost ért, nem feltétlenül tényszerű hírek kapcsán tartott háttérbeszélgetést a hatóság a sajtó képviselőivel

Fotó: Rózsa Róbert

Ahogy a rendőr dandártábornok fogalmazott, ezekre a „Szolnokot negatív színben feltüntető hírekre” szerettek volna reagálni. És az ennek kapcsán elhangzott egyik állítást cáfolta többek között a főkapitány, kettőnél ugyanis jóval több rendőr járőrözik Szolnokon éjszakánként.

Mint mondta, lehet persze szubjektív benyomásokra támaszkodni, de ők objektív mérőszámokat is vizsgálnak. Erre szolgál az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika, amelyből maguk is dolgoznak, és amelyből például az évösszesítő vármegyei beszámolókat is készítik.

– Szokatlan, hogy az adatokat év közben ismertetjük, de a történtek nyomán most kivételt teszünk – szögezte le a főkapitány, majd felsorolta Szolnok 2025-ös január-júliusi bűnügyi statisztikáit a tavalyi év azonos időszakával összevetve.

Tényleg romlott a szolnoki közbiztonság? – ezt mutatják a számok

Eszerint

Szolnokon 2025-ben 11,2 százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma: idén július végéig 771-et vettek nyilvántartásba a tavalyi 868-cal szemben.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 27 százalékkal mérséklődött, 233-ról 170-re.

Lopások terén is jobb most a helyzet: míg tavaly január-júliusban 377 lopást követtek el Szolnokon, idén 324-et.

A lakásbetörések száma 13-ról 11-re csökkent, az autófeltörések száma négyről kettőre, autólopás pedig egy sem történt.

Kevesebb testi sértést is követtek el, 24 helyett 22-t, az elkövetett garázdaságok száma is 22-ről 21-re, a rablásoké pedig nyolcról hatra mérséklődött.

Összességében a főbb bűncselekmények számában hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de csökkenő a tendencia 2025-ben

– húzta alá a vármegyei rendőrfőnök.