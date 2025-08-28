1 órája
Éjjelente nem két rendőr járőrözik Szolnokon – a rendőrség elmondta a valóságot az elmúlt hetek eseményeiről
Gyakorlatilag minden mutatóban javultak Szolnok bűnügyi statisztikái 2025-ben az előző évhez képest – mondta el egy csütörtöki háttérbeszélgetésen a vármegyei rendőrfőkapitány és a szintén jelen lévő Szolnok város rendőrkapitánya. A rendőrség azokra a közelmúltbeli hírekre reagált, amelyek Szolnok közbiztonsága és a szolnoki rendőrség munkája kapcsán nem feltétlenül a valóságot tükrözték.
– Nem kettő – felelte röviden-tömören dr. Rádi Norbert rendőr dandártábornok, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőr-főkapitány arra a kérdésre, hogy hány rendőr járőrözik éjszakánként Szolnok utcáin. A kérdés-válasz egy csütörtöki, szolnoki háttérbeszélgetésen hangzott el. A találkozót az egyenruhások kezdeményezték a sajtó képviselőivel, mivel úgy érzik, mostanság sok olyan hír jelent meg a médiában, melyek nem feltétlenül tükrözték a valóságot a város közbiztonsága és a szolnoki rendőrség munkája terén.
Ahogy a rendőr dandártábornok fogalmazott, ezekre a „Szolnokot negatív színben feltüntető hírekre” szerettek volna reagálni. És az ennek kapcsán elhangzott egyik állítást cáfolta többek között a főkapitány, kettőnél ugyanis jóval több rendőr járőrözik Szolnokon éjszakánként.
Mint mondta, lehet persze szubjektív benyomásokra támaszkodni, de ők objektív mérőszámokat is vizsgálnak. Erre szolgál az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika, amelyből maguk is dolgoznak, és amelyből például az évösszesítő vármegyei beszámolókat is készítik.
– Szokatlan, hogy az adatokat év közben ismertetjük, de a történtek nyomán most kivételt teszünk – szögezte le a főkapitány, majd felsorolta Szolnok 2025-ös január-júliusi bűnügyi statisztikáit a tavalyi év azonos időszakával összevetve.
Tényleg romlott a szolnoki közbiztonság? – ezt mutatják a számok
Eszerint
- Szolnokon 2025-ben 11,2 százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma: idén július végéig 771-et vettek nyilvántartásba a tavalyi 868-cal szemben.
- A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 27 százalékkal mérséklődött, 233-ról 170-re.
- Lopások terén is jobb most a helyzet: míg tavaly január-júliusban 377 lopást követtek el Szolnokon, idén 324-et.
- A lakásbetörések száma 13-ról 11-re csökkent, az autófeltörések száma négyről kettőre, autólopás pedig egy sem történt.
Kevesebb testi sértést is követtek el, 24 helyett 22-t, az elkövetett garázdaságok száma is 22-ről 21-re, a rablásoké pedig nyolcról hatra mérséklődött.
Összességében a főbb bűncselekmények számában hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de csökkenő a tendencia 2025-ben
– húzta alá a vármegyei rendőrfőnök.
Fontos megérteni dr. Rádi Norbert szerint azt is, hogy a közbiztonság nem azonos a közterületek rendjével. Utóbbi szubjektív, és talán e téren siklott félre a dolog, mivel a polgárok és a média is az utóbbiból vont le következtetéseket, az előbbire.
A főkapitány hangsúlyozta, a 19 megyeszékhely között a 771 bűncselekmény Szolnoknak a hetedik legalacsonyabb számot jelenti, fertőzöttségi mutató alapján pedig a kilencediket. Vagyis Szolnokon a nála kisebb népességű településeknél is kevesebb bűncselekményt követtek el.
– Az átlagnál picit jobb a helyzet Szolnokon – vont mérleget, hozzátéve: javult a helyzet az elzárással is sújtható tulajdon elleni szabálysértések terén is, mivel az érintett időszakban 514 ilyen történt, ami 21 százalékkal kevesebb 2024-hez képest.
60 ezer adag kábítószer akadt fent a szolnoki rendőrség munkája révén
Dr. Rádi Norbert kitért arra is, a DELTA Program márciusi indulása óta – júliusig bezáróan – 87 kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárást indított a Szolnoki Rendőrkapitányság, ebből 16 terjesztői, 71 fogyasztói magatartás kapcsán.
A rendőr dandártábornok szerint az igazán nagy munka a terjesztés megfékezése, a rendőrség pedig Szolnokon a DELTA Program égisze alatt összesen 16 eredményes akciót hajtott végre.
– Ezek során 29,5 kilogramm kábítószert foglaltak le. Hogy érthető legyen ez a szám: e szerek adagját 0,5-1 grammonként számítják, így elmondható, hogy nagyjából 60 ezer adagnyi kábítószer nem került a fogyasztókhoz ezen akciók révén – mutatott rá dr. Rádi Norbert. De mint mondta, ezek mellett is számos „keresletcsökkentő” programot hajtottak végre: drogprevenciós munkájuk nyomán diákok, szülők ezreit szólították meg.
Köztereken is helyt állnak a szolnoki rendőrök
Szólt arról is, gondoskodnak a közterületek rendjének megtartásáról is: idén 412 embert fogtak el és 537-et állítottak elő Szolnokon, jellemzően bűncselekmény elkövetése miatt.
Koldulásért 56 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, köztisztasági szabálysértés miatt 138-szor, köztéri szeszesital-fogyasztásért pedig 98-szor adtak helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentés.
Készenlétisek eddig is járőröztek Szolnokon
Félreértés az is, hogy Szolnokra csak most, a történtek nyomán érkeztek volna a Készenléti Rendőrség munkatársai.
Mint a beszélgetésen Szöllősi László rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség bevetési főosztályvezetője elmondta, nem egyedi eset, hogy az egységeket megyei igények szerint csoportosítják. A bevetési osztályoknak épp ez a rendeltetése, és mint mondta, nem csak Szolnokra jönnek így, hanem gyakorlatilag az összes megyébe.
Dr. Rádi Norbert ezt azzal egészítette ki, hogy Szolnokon, a Szolnoki Rendőrkapitányság irányításával augusztus 25-ig már 102 esetben teljesítettek szolgálatot a készenlétisek.
– A Mentetlenen történt garázdasághoz is készenléti rendőrök érkeztek, az első bejelentéstől számítva tizenegy és fél perc alatt – fűzte hozzá. Ezzel rávilágított arra is, hogy a Készenléti Rendőrség jelenléte Szolnokon nem kizárólag a városban utóbb történtek folyománya.
A polgárok részéről érzékelhető volt az igény. Ezt mi megértettük, ezért jelenleg a Készenléti Rendőrséggel megerősített járőrszolgálat vigyázza a közrendet Szolnokon. De a Készenléti Rendőrség szolnoki munkássága nem ezzel kezdődött
– emelte ki.
– Nyilván sokan szeretnék, ha minden sarkon rendőr állna. De ezek árnyalt, szakmai kérdések, azt kérem, bízzák ránk, hogy mikor, hová megyünk – tette hozzá a főkapitány. Megerősítette egyúttal, hogy – amint eddig – a jövőben is folytatják közös járőrözéseiket.
Fürj János rendőr ezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője a beszélgetésen közölte, szeptemberben bűnmegelőzési fórumokat tart majd Szolnok-szerte, az aktuálisan érintett városrész önkormányzati képviselőjével együtt. Ide várják a lakosságot, a fórumokon véleményt fogalmazhatnak javaslatokat is tehetnek a helyiek.
A gyalogosnak sincs pardon, ekkora bírságot kap, aki kerékpárúton sétál
Nagy bejelentés várható: új üzlet nyílik a belvárosban, ennek mindenki örül majd