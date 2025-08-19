Csend helyett tánc: elgondolkodtató előadás a zaklatásról és az erőszakról

Egy különleges rendezvényen hívták fel a figyelmet a fiatalokat érintő társadalmi problémákra – olvasható a Police.hu-n. A New Step Fitnesz és Táncstúdió tornászai táncos produkcióval járultak hozzá az eseményhez, amely művészi formában mutatta be a családon belüli erőszak, iskolai zaklatás, kiközösítés, az internet árnyoldalai és a személytelenné váló világ okozta kihívásokat.

A Poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban 2025. július 26-án „Üzenet a biztonságért” címmel tartottak rendhagyó prevenciós előadást

Forrás: Police.hu

Az előadás célja az volt, hogy fiatalok szóljanak a fiatalokhoz, hitelesen és őszintén. A rendezvény üzenete világos volt:

nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani;

nincs olyan helyzet, amiben egyedül lennél;

mindig van segítség, mindig van kihez fordulni.

A rendőrség arra is felhívja a figyelmet: ha valaki zaklatást, bántalmazást vagy bármilyen veszélyt tapasztal, ne maradjon csendben!