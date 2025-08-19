1 órája
Csend helyett tánc: elgondolkodtató előadás a zaklatásról és az erőszakról
Egy különleges előadás során fiatalok tánccal üzentek a zaklatás, a bántalmazás és az internet veszélyei ellen.
Egy különleges rendezvényen hívták fel a figyelmet a fiatalokat érintő társadalmi problémákra – olvasható a Police.hu-n. A New Step Fitnesz és Táncstúdió tornászai táncos produkcióval járultak hozzá az eseményhez, amely művészi formában mutatta be a családon belüli erőszak, iskolai zaklatás, kiközösítés, az internet árnyoldalai és a személytelenné váló világ okozta kihívásokat.
Az előadás célja az volt, hogy fiatalok szóljanak a fiatalokhoz, hitelesen és őszintén. A rendezvény üzenete világos volt:
- nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani;
- nincs olyan helyzet, amiben egyedül lennél;
- mindig van segítség, mindig van kihez fordulni.
A rendőrség arra is felhívja a figyelmet: ha valaki zaklatást, bántalmazást vagy bármilyen veszélyt tapasztal, ne maradjon csendben!