2 órája
Megcsörrent a halőr telefonja, azonnal a Zagyvához sietett: durva, amit a helyszínen talált
Meglepő esetet tett közzé a Tisza Horgászegyesület: valaki úgy gondolta, hogy a szabályokat kikerülve szerez magának zsákmányt a Zagyvából. Csak a gyors bejelentésnek hála tudtak segíteni a csapdába esett halaknak.
Tiltott halászati eszközre bukkant a Tisza Horgászegyesület egyik horgásza a Zagyva folyó Malomszögi híd környékén – tették közzé a megdöbbentő esetet az egyesület Facebook oldalán.
A hivatásos halőri telefonszám augusztus 11-én csörrent meg, a csapdát egy éber horgász jelentette be. Nem is telefonálhatott volna jobbkor, ugyanis a hálóban több hal is vergődött. Szerencsére még életben voltak, így a halőrök gyors közbelépésének köszönhetően mindannyian visszanyerték szabadságukat.
Nyaralás közben úszni is megtanulhatnak a gyerekek Karcagon – galériával
Megdöbbentek, amikor meglátták, hogy milyen ijesztő állat bújt meg függönyük ráncai között – videóval