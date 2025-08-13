Megcsörrent a halőr telefonja, azonnal a Zagyvához sietett: durva, amit a helyszínen talált

Tiltott halászati eszközre bukkant a Tisza Horgászegyesület egyik horgásza a Zagyva folyó Malomszögi híd környékén – tették közzé a megdöbbentő esetet az egyesület Facebook oldalán.

Nemcsak a hálót találták meg a vízben, hanem halak is akadtak a csapdába

Forrás: Tisza Horgászegyesület Facebook-oldala

A hivatásos halőri telefonszám augusztus 11-én csörrent meg, a csapdát egy éber horgász jelentette be. Nem is telefonálhatott volna jobbkor, ugyanis a hálóban több hal is vergődött. Szerencsére még életben voltak, így a halőrök gyors közbelépésének köszönhetően mindannyian visszanyerték szabadságukat.