Csapdába esve

1 órája

Megcsörrent a halőr telefonja, azonnal a Zagyvához sietett: durva, amit a helyszínen talált

Meglepő esetet tett közzé a Tisza Horgászegyesület: valaki úgy gondolta, hogy a szabályokat kikerülve szerez magának zsákmányt a Zagyvából. Csak a gyors bejelentésnek hála tudtak segíteni a csapdába esett halaknak.

Dobos Zsófia Tünde

Tiltott halászati eszközre bukkant a Tisza Horgászegyesület egyik horgásza a Zagyva folyó Malomszögi híd környékén – tették közzé a megdöbbentő esetet az egyesület Facebook oldalán.

Nemcsak a hálót találták meg a vízben, hanem halak is akadtak a csapdába
Forrás: Tisza Horgászegyesület Facebook-oldala

A hivatásos halőri telefonszám augusztus 11-én csörrent meg, a csapdát egy éber horgász jelentette be. Nem is telefonálhatott volna jobbkor, ugyanis a hálóban több hal is vergődött. Szerencsére még életben voltak, így a halőrök gyors közbelépésének köszönhetően mindannyian visszanyerték szabadságukat.

 

