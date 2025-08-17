augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Tisza-tó

1 órája

Sötét titkot rejtegetve ment a folyóhoz egy társaság, majd a hatóságiak belenéztek a papírjaikba

Kiderült, az csak a kisebbik baj, hogy egyikük engedély nélkül horgászott. A társaság Tisza-tavi ellenőrzésen fennakadt másik tagja hamar a rendőrök társaságát élvezhette.

Rózsa Róbert

Mint korábban beszámoltunk, átfogó akciót indítottak augusztusban a Tisza-tó védelme érdekében. Az akcióban a rendőrségtől a horgászszövetségig számos szakhatóság vett részt, elsősorban a tározóra látogató horgászok jogkövetését, a természetvédelmi szempontok érvényesülését vizsgálták. Az előző heti Tisza-tavi ellenőrzés részleteiről csütörtökön a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) Tisza-tavi kirendeltsége osztott meg részleteket.

Egy tisza-tavi ellenőrzés során kaptak el egy engedély nélkül horgászó csapatot.
Eredményes volt az átfogó Tisza-tavi ellenőrzés
Fotó: Facebook.com / Tisza-tavi Kirendeltség

Mint írták, múlt csütörtökön a Dinnyésháti-kubikok területén egy négyfős társaság ellenőrzése során észrevették, hogy egyikük engedély nélkül horgászik. Mint kiderült, ez még a kisebbik baj volt. A társaság másik tagjának igazoltatása közben ugyanis napvilágra került, hogy körözés alatt áll. Őt a Tiszai Vízirendészet kapitányságára állították elő.

A fokozott ellenőrzés pénteken is folytatódott, amely során több esetben figyelmeztetésre és helyszíni bírság kiszabására került sor.

Hétvégén is folytatódtak a Tisza-tavi ellenőrzések

A szombat igencsak sűrűre sikeredett, a kirendeltség tapasztalata szerint sokan tartózkodtak a vízen. E napon a halőrök és rendőrök mintegy kétszáz ellenőrzést folytattak le. Az intézkedések során figyelmeztetések és helyszíni bírságok is születtek. Mivel minden esetben ellenőrizték az alkoholos befolyásoltságot is, az is kiderült, hogy az egyik csónakot ittasan vezették. A sofőrrel szembeni büntetést a bíróság szabja majd ki.

De a vasárnap sem telt eseménytelenül: a tiszafüredi-Holt-Tisza partján, egy nagyobb csapat ellenőrzése során két pecást is jogosulatlan horgászaton kaptak. Velük szemben a Mohosz – mint a Tisza-tó halgazdálkodásra jogosultja – nevében halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás indult.

 

