Hat egység fékezte meg a lángokat Tiszafüred-Kócsújfalu határában – galériával
Hatalmas lángok csaptak fel Tiszafüred-Kócsújfalu határában. A tűz olyan intenzívnek bizonyult, hogy több tűzoltóegységet is riasztani kellett a helyszínre.
Szerdán délután tűz ütött ki Tiszafüred-Kócsújfalu határában, mintegy száz hektár magas füves vegetáció kapott lángra – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A helyszínre a tiszafüredi, karcagi, hajdúszoboszlói, mezőkövesdi és debreceni hivatásos tűzoltók, valamint az egyeki önkormányzati tűzoltók összesen nyolc gépjárművel vonultak ki. A tűzoltási munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
Nem volt könnyű dolga a kiérkező tűzoltóknak, a felerősödő szél miatt a tűz ugyanis gyorsan terjedt.
Végül hat vízsugárral avatkoztak be a tűzoltók, munkájukat két erőgép is segítette. A tűzeset felszámolása mintegy hat órán át tartott.
Fekete a föld a Tiszafüred-Kócsújfalu határában történt tűzeset utánFotók: Jász KMSZ
