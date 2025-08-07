augusztus 7., csütörtök

Tomboló lángok

25 perce

Hat egység fékezte meg a lángokat Tiszafüred-Kócsújfalu határában – galériával

Címkék#tűzoltás#katasztrófavédelema#tűzeset

Hatalmas lángok csaptak fel Tiszafüred-Kócsújfalu határában. A tűz olyan intenzívnek bizonyult, hogy több tűzoltóegységet is riasztani kellett a helyszínre.

Dobos Zsófia Tünde

Szerdán délután tűz ütött ki Tiszafüred-Kócsújfalu határában, mintegy száz hektár magas füves vegetáció kapott lángra – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Nem maradt más, csak 100 hektárnyi hamuval teli föld
Forrás: Jász KMSZ

A helyszínre a tiszafüredi, karcagi, hajdúszoboszlói, mezőkövesdi és debreceni hivatásos tűzoltók, valamint az egyeki önkormányzati tűzoltók összesen nyolc gépjárművel vonultak ki. A tűzoltási munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Nem volt könnyű dolga a kiérkező tűzoltóknak, a felerősödő szél miatt a tűz ugyanis gyorsan terjedt.

Végül hat vízsugárral avatkoztak be a tűzoltók, munkájukat két erőgép is segítette. A tűzeset felszámolása mintegy hat órán át tartott.

Fekete a föld a Tiszafüred-Kócsújfalu határában történt tűzeset után

Fotók: Jász KMSZ

 

 

