Szolnok

1 órája

A lopás után csörrent meg a tulajdonos telefonja, ilyen hírrel még sosem hívták

Címkék#szék#tacskó#érték#biztonsági kamera

Megdöbbentő jeleneteket rögzített egy szolnoki üzletház biztonsági kamerája. A Széchényi városrészen található Tiszavirág üzletház egyik szalonja elől egy férfi széket és kukát tulajdonított el, miközben egy kutyát sétáltatott. Az eset azonban nem ért véget ennyivel – a történet később olyan fordulatot vett, amely ritkaságnak számít az ilyen lopásoknál.

Nyitrai Fanni

Augusztus 23-án, szombat este rögzítette a szolnoki Tiszavirág üzletház egyik kamerája, ahogy egy férfi egy tacskóval érkezik az épülethez, majd rövid időn belül sietve távozik egy kisebb hulladékgyűjtővel és egy egyszerű székkel a kezében. Bár a tárgyak értéke csekély, a cselekmény mégis nagy meglepetést okozott, hiszen egy kifejezetten csendes és nyugodt környékről beszélünk, ahol korábban nem fordult elő hasonló eset. A tulajdonos elmondása szerint éppen ezért érte váratlanul őket a lopás, amelynek folytatása különösen szokatlanul alakult.

a Tiszavirág üzletház emeletéről loptak kukát és széket
A nyitott rács mellett több jele is volt annak, hogy az egyik szalonban még dolgoztak a Tiszavirág üzletházban
Fotó: Nagy Balázs / Illusztráció

Szék és kuka tűnt el a Tiszavirág üzletház elől

Az épületben dolgozó takarítóhölgy is rögtön észrevette, hogy az említett tárgyak eltűntek az emeletről. Először még azt gondolta, hogy a szalonokban dolgozó hölgyek bevitték magukhoz, de később kiderült, hogy teljesen más áll a háttérben. Az üzletház tulajdonosának is feltűnt az eset, amikor a helyszínre érkezett.

Amikor kimentem a helyszínre, láttam, hogy se a szék, se a kuka nincs a helyén. Körbekérdeztem a többieket, tudnak-e valamit róluk, de senkinek sem volt információja a hollétükről. Ekkor már tudtam, hogy a kamerafelvételeken kell visszanézni, ki járt ott és mikor

– idézte fel a Tiszavirág üzletház tulajdonosa. Hozzátette, a bérlők elmondása alapján kiderült, hogy legalább 4-5 napot kell visszamenni a felvételeken.

Hamar meg is találta az elkövetőt

A képsorokon jól kivehető, ahogyan egy férfi, kutyával az oldalán siet fel az emeletre, majd távozik a székkel és a hulladékgyűjtővel. Bár ezeknek értéke csekély, az üzletház tulajdonosa mindenképp szeretett volna hivatalos lépést tenni az ügyben, hogy a jövőben ne legyen példa hasonlóra az ingatlan környezetében, amely egyébként hamarosan újabb biztonsági kamerákkal bővül majd.

– Hamar megtaláltam az elkövetőt a felvételeken. Érdekelt, hogy mi ösztönöz egy embert arra, hogy bemenjen a nyitott rácson, miközben jól látható volt, hogy az egyik bérlő még a szalonjában dolgozik, és az autója is az épület bejárójában parkolt – mesélte a tulajdonos.

Nem sokkal később egy olyan telefonhívást kapott, amely mindent megváltoztatott

Az üzletház tulajdonosa szerdán egy váratlan hívást kapott. Kiderült, hogy az elkövető rokonai felismerték a megosztott képsorok alapján a férfit, és azonnal visszavitték az üzletházba a jogtalanul eltulajdonított értékeket.

– A férfi családjával beszéltem telefonon, kiderült, hogy beteg. Miután felismerték őt a felvételeken, rögtön elmentek hozzá elmagyarázni neki, hogy amit tett, az nem helyénvaló. Így végül visszahozták a kukát és a széket is, és a legnagyobb békével köszöntünk el egymástól – emelte ki a Tiszavirág üzletház tulajdonosa, aki így végül nem jelentette az esetet az illetékes rendőrségen. Hozzátette: a család reagálása és helytállása példaértékű, hiszen amint felismerték szerettüket, rögtön megtették a helyes lépést. 

 

