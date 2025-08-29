A lopás után csörrent meg a tulajdonos telefonja, ilyen hírrel még sosem hívták

Augusztus 23-án, szombat este rögzítette a szolnoki Tiszavirág üzletház egyik kamerája, ahogy egy férfi egy tacskóval érkezik az épülethez, majd rövid időn belül sietve távozik egy kisebb hulladékgyűjtővel és egy egyszerű székkel a kezében. Bár a tárgyak értéke csekély, a cselekmény mégis nagy meglepetést okozott, hiszen egy kifejezetten csendes és nyugodt környékről beszélünk, ahol korábban nem fordult elő hasonló eset. A tulajdonos elmondása szerint éppen ezért érte váratlanul őket a lopás, amelynek folytatása különösen szokatlanul alakult.

A nyitott rács mellett több jele is volt annak, hogy az egyik szalonban még dolgoztak a Tiszavirág üzletházban

Fotó: Nagy Balázs / Illusztráció

Szék és kuka tűnt el a Tiszavirág üzletház elől

Az épületben dolgozó takarítóhölgy is rögtön észrevette, hogy az említett tárgyak eltűntek az emeletről. Először még azt gondolta, hogy a szalonokban dolgozó hölgyek bevitték magukhoz, de később kiderült, hogy teljesen más áll a háttérben. Az üzletház tulajdonosának is feltűnt az eset, amikor a helyszínre érkezett.

Amikor kimentem a helyszínre, láttam, hogy se a szék, se a kuka nincs a helyén. Körbekérdeztem a többieket, tudnak-e valamit róluk, de senkinek sem volt információja a hollétükről. Ekkor már tudtam, hogy a kamerafelvételeken kell visszanézni, ki járt ott és mikor

– idézte fel a Tiszavirág üzletház tulajdonosa. Hozzátette, a bérlők elmondása alapján kiderült, hogy legalább 4-5 napot kell visszamenni a felvételeken.

Hamar meg is találta az elkövetőt

A képsorokon jól kivehető, ahogyan egy férfi, kutyával az oldalán siet fel az emeletre, majd távozik a székkel és a hulladékgyűjtővel. Bár ezeknek értéke csekély, az üzletház tulajdonosa mindenképp szeretett volna hivatalos lépést tenni az ügyben, hogy a jövőben ne legyen példa hasonlóra az ingatlan környezetében, amely egyébként hamarosan újabb biztonsági kamerákkal bővül majd.

– Hamar megtaláltam az elkövetőt a felvételeken. Érdekelt, hogy mi ösztönöz egy embert arra, hogy bemenjen a nyitott rácson, miközben jól látható volt, hogy az egyik bérlő még a szalonjában dolgozik, és az autója is az épület bejárójában parkolt – mesélte a tulajdonos.