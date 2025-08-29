34 perce
Nem tudott megállni, a tizenötödik lopásnál azonban már megálljt parancsoltak ámokfutásának
Mindent vitt, amit csak pénzzé lehetett tenni. Tizenöt lopás miatt vettek őrizetbe egy férfit a jászkiséri rendőrök.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vették azt a 21 éves jászkiséri fiatalembert, aki tizenötször lopott – olvasható a police.hu oldalon.
„A 21 éves gyanúsított nem kímélt semmit Jászkiséren. Mindent vitt, amit csak pénzzé lehetett tenni” – fogalmazott a rendőrség. A gyanúsított többek között kerékpárt, gázolajat, hentesárut, cigarettát, szeszes italt, televíziót tulajdonított el a sértettektől.
Az ügyek egyesítését követően a Jászapáti Rendőrőrs nyomozói augusztus 25-én őrizetbe vették a helyi férfit, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.
Rendőr helyett közteres állta el az autó útját, sokkal több mindent tehetnek, mint gondolná
Önként vált meg legnagyobb kincsétől a falu, pedig mindenki ragaszkodott hozzá – galériával, videóval