Rendőrkézen

Nem tudott megállni, a tizenötödik lopásnál azonban már megálljt parancsoltak ámokfutásának

Mindent vitt, amit csak pénzzé lehetett tenni. Tizenöt lopás miatt vettek őrizetbe egy férfit a jászkiséri rendőrök.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vették azt a 21 éves jászkiséri fiatalembert, aki tizenötször lopott – olvasható a police.hu oldalon.

Rendőrkézen a jászkiséri tolvaj
Forrás: Police.hu


„A 21 éves gyanúsított nem kímélt semmit Jászkiséren. Mindent vitt, amit csak pénzzé lehetett tenni” – fogalmazott a rendőrség. A gyanúsított többek között kerékpárt, gázolajat, hentesárut, cigarettát, szeszes italt, televíziót tulajdonított el a sértettektől. 

Az ügyek egyesítését követően a Jászapáti Rendőrőrs nyomozói augusztus 25-én őrizetbe vették a helyi férfit, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt

 

