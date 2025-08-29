Nem tudott megállni, a tizenötödik lopásnál azonban már megálljt parancsoltak ámokfutásának

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vették azt a 21 éves jászkiséri fiatalembert, aki tizenötször lopott – olvasható a police.hu oldalon.

Rendőrkézen a jászkiséri tolvaj

Forrás: Police.hu



„A 21 éves gyanúsított nem kímélt semmit Jászkiséren. Mindent vitt, amit csak pénzzé lehetett tenni” – fogalmazott a rendőrség. A gyanúsított többek között kerékpárt, gázolajat, hentesárut, cigarettát, szeszes italt, televíziót tulajdonított el a sértettektől.

Az ügyek egyesítését követően a Jászapáti Rendőrőrs nyomozói augusztus 25-én őrizetbe vették a helyi férfit, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.