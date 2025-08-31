augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különös ismertetőjegy

2 órája

Tetovált arcú bűnözőt keres a rendőrség, biztosan felismeri, ha szembejön – fotó

Címkék#lopás#körözés alatt álló személy#törökszentmiklós

Három elfogatóparancs, megváltozott külső és feltűnő tetoválások – így keresi a rendőrség a férfit, aki hónapok óta bujkál a hatóságok elől. A törökszentmiklósi körözött férfi fotóit a police.hu is közzétette, amelyeken jól látszik, hogy arcán és nyakán is karakteres tetoválásokat visel.

Szoljon.hu

Három elfogatóparancs is érvényben van a törökszentmiklósi születésű Borsos Miklós Zsolt ellen – derül ki a police.hu körözési nyilvántartásából. A 36 éves férfi ellen lopás és garázdaság miatt adtak ki büntetés-végrehajtási bírói elfogatóparancsot, különböző időpontokban. A törökszentmiklósi körözött férfi jellegzetes arcvonásokkal és ismertetőjegyekkel rendelkezik, mutatjuk.

A törökszentmiklósi körözött férfi jellegzetes tetoválásokkal rendelkezik
A törökszentmiklósi körözött férfi ellen három elfogatóparancs is érvényben van
Forrás:  Police.hu

A törökszentmiklósi körözött férfit évek óta nem tudják elkapni

A Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja már 2021 februárjában elrendelte a férfi körözését lopás bűntette miatt. Ezt követte 2023 májusában két újabb elfogatóparancs a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjától: az egyik szintén lopás, a másik garázdaság miatt. Az eljárásokat a Ceglédi Rendőrkapitányság folytatja le.

Borsos Miklós Zsolt törökszentmiklósi születésű, magyar állampolgár. A police.hu oldalán több fénykép is elérhető róla, amelyeken jól látszik, hogy külseje az évek során változott. Karakteres megjelenését több tetoválás is erősíti, ezek közül a legfeltűnőbbek az arcán és a nyakán találhatók.

A rendőrség a férfi felkutatásához a lakosság segítségét is kéri. Aki információval rendelkezik Borsos Miklós Zsolt tartózkodási helyéről, azt kérik, jelezze a 112-es segélyhívó számon, vagy a rendőrség bármely ismert elérhetőségén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu