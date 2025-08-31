Tetovált arcú bűnözőt keres a rendőrség, biztosan felismeri, ha szembejön – fotó

Három elfogatóparancs is érvényben van a törökszentmiklósi születésű Borsos Miklós Zsolt ellen – derül ki a police.hu körözési nyilvántartásából. A 36 éves férfi ellen lopás és garázdaság miatt adtak ki büntetés-végrehajtási bírói elfogatóparancsot, különböző időpontokban. A törökszentmiklósi körözött férfi jellegzetes arcvonásokkal és ismertetőjegyekkel rendelkezik, mutatjuk.

A törökszentmiklósi körözött férfi ellen három elfogatóparancs is érvényben van

Forrás: Police.hu

A törökszentmiklósi körözött férfit évek óta nem tudják elkapni

A Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja már 2021 februárjában elrendelte a férfi körözését lopás bűntette miatt. Ezt követte 2023 májusában két újabb elfogatóparancs a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjától: az egyik szintén lopás, a másik garázdaság miatt. Az eljárásokat a Ceglédi Rendőrkapitányság folytatja le.

Borsos Miklós Zsolt törökszentmiklósi születésű, magyar állampolgár. A police.hu oldalán több fénykép is elérhető róla, amelyeken jól látszik, hogy külseje az évek során változott. Karakteres megjelenését több tetoválás is erősíti, ezek közül a legfeltűnőbbek az arcán és a nyakán találhatók.

A rendőrség a férfi felkutatásához a lakosság segítségét is kéri. Aki információval rendelkezik Borsos Miklós Zsolt tartózkodási helyéről, azt kérik, jelezze a 112-es segélyhívó számon, vagy a rendőrség bármely ismert elérhetőségén.