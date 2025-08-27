augusztus 27., szerda

Visszaélt a bizalmukkal

1 órája

Segítséget ígért a gyógyuláshoz, irgalmatlan összeggel tűnt el a kutató

Címkék#vádemelés#Szolnok Járási Ügyészség#átverés#csalás#csaló

Öt férfit is megtévesztett, és több mint 15 millió forinthoz jutott egy nő. A Szolnoki Járási Ügyészség most vádat emelt a tószegi csaló ellen.

Dobos Zsófia Tünde

A Szolnoki Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy 36 éves tószegi nő ellen, aki öt férfit megtévesztve jutott több mint 15 millió forinthoz. A tószegi csaló nő esete egészen megdöbbentő.

Gyógyszergyártó cégének kölcsönvisszafizetéséhez kért pénzt a tószegi csaló
Több millió forinttal károsította meg áldozatait a tószegi csaló
Fotó: Illusztráció

A tószegi csaló hol orvostanhallgató, hol kutatást végző orvos volt

A vád szerint a nő 2019. novembertől 2023. februárig hol orvostanhallgatónak, hol kutatást végző orvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának adta ki magát, de előfordult olyan eset is, amikor szívbetegségének térítésköteles kezelésére vagy a tulajdonában álló gyógyszergyártó cég által felvett kölcsön visszafizetésére kért pénzt.

A csaló nő megnyerő jellemével könnyen áldozatai bizalmába férkőzött. Hiteles előadásmódját, ugyanakkor gátlástalanságát mi sem bizonyítja jobban, hogy családi barátot is sikerült megtévesztenie – tájékoztatta hírportálunkat a Szolnoki Járási Ügyészség. Egy áldozata abban a hiú reményben támogatta az álorvost, hogy a beteg hozzátartozójának gyógyulásához vezethet az általa kutatásra adott pénz.

Csalási módszerével a nő öt férfit megtévesztve jutott több mint 15 millió forinthoz.

Az ügyészség tájékoztatójából az is kiderült, hogy a szélhámos nőnek nem állt szándékában a kölcsönök visszafizetése, több esetben erre reális lehetősége sem volt. Öt áldozatától több mint 15 millió forintot csalt ki. Ebből csak 1.320.000 forintot fizetett vissza, egy megkárosított férfinak.

Vádemelés

A Szolnoki Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a tószegi csaló ellen.

Az ügyészség szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a büntetett előéletű csalóval szemben, akit korábban is ugyanilyen bűncselekmény elkövetése miatt vontak felelősségre. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni.

 

