Gyorsan terjednek a lángok

2 órája

Hatalmas tűz tombol Jászfelsőszentgyörgy határában – több egység dolgozik a lángok ellen

Száraz növényzet kapott lángra Jászfelsőszentgyörgy közelében, a Szőlő utcánál. A tűz körülbelül három hektárt érint, a jászberényi és nagykátai tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak.

Parzsol Krisztina

Száraz fű ég Jászfelsőszentgyörgy közelében, a Szőlő utcánál – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Száraz fű ég Jászfelsőszentgyörgy közelében
Fotó: Mészáros János

A tűz körülbelül három hektárnyi területet érint. A jászberényi és nagykátai hivatásos tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

 

