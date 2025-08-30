Gyorsan terjednek a lángok
2 órája
Hatalmas tűz tombol Jászfelsőszentgyörgy határában – több egység dolgozik a lángok ellen
Száraz növényzet kapott lángra Jászfelsőszentgyörgy közelében, a Szőlő utcánál. A tűz körülbelül három hektárt érint, a jászberényi és nagykátai tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak.
A tűz körülbelül három hektárnyi területet érint. A jászberényi és nagykátai hivatásos tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.
