Lángok csaptak fel egy szolnoki lakóházban, a tűzoltók a tetőt is megbontották

Kedden kora este riasztották a tűzoltókat Szolnokon, a Törteli utcába, ahol lángra kapott egy családi ház. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűz az ingatlan egyik helyiségét, valamint a tetőszerkezetet érintette.

Egy helyiség és a tető is lángra kapott

A helyszínre érkező városi hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat, majd megkezdték a tetőszerkezet megbontását, hogy elkerüljék a visszagyulladást. Személyi sérülésről nem érkezett hír.