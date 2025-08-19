Gyorsan beavatkoztak
1 órája
Lángok csaptak fel egy szolnoki lakóházban, a tűzoltók a tetőt is megbontották
Kedd kora este kigyulladt egy családi ház Szolnokon, a Törteli utcában.
Kedden kora este riasztották a tűzoltókat Szolnokon, a Törteli utcába, ahol lángra kapott egy családi ház. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűz az ingatlan egyik helyiségét, valamint a tetőszerkezetet érintette.
A helyszínre érkező városi hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat, majd megkezdték a tetőszerkezet megbontását, hogy elkerüljék a visszagyulladást. Személyi sérülésről nem érkezett hír.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre