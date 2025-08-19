augusztus 19., kedd

Gyorsan beavatkoztak

1 órája

Lángok csaptak fel egy szolnoki lakóházban, a tűzoltók a tetőt is megbontották

Címkék#ház#katasztrófavédelem#Törteli utca#tetőszerkezet

Kedd kora este kigyulladt egy családi ház Szolnokon, a Törteli utcában.

Szoljon.hu

Kedden kora este riasztották a tűzoltókat Szolnokon, a Törteli utcába, ahol lángra kapott egy családi ház. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűz az ingatlan egyik helyiségét, valamint a tetőszerkezetet érintette.

Firefighter,In,Action,,White,Helmet,,Fighting,Intense,Bushfire,,Riding,Hover
Egy helyiség és a tető is lángra kapott
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A helyszínre érkező városi hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat, majd megkezdték a tetőszerkezet megbontását, hogy elkerüljék a visszagyulladást. Személyi sérülésről nem érkezett hír.

 

