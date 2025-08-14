Tűzeset
46 perce
Teljes terjedelmében lángolt egy építmény Tiszaföldváron, két város tűzoltói érkeztek a helyszínre
Több négyzetméternyi alapterületű építmény égett Tiszaföldváron. A helyszínre több tűzoltóegység is kiérkezett, akik három vízsugárral oltották a lángokat.
Egy tároló kapott lángra csütörtök délelőtt Tiszaföldváron, a Kőrösi Csoma Sándor úton. A mintegy négy négyzetméter alapterületű építmény teljes terjedelmében égett – érkezett a hír a Jász-Nagykun Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
A bejelentést követően a kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és megkezdték az oltási munkálatokat. Összesen három vízsugár kellett, hogy a tűzoltók megfékezzék a lángokat.
