augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

46 perce

Teljes terjedelmében lángolt egy építmény Tiszaföldváron, két város tűzoltói érkeztek a helyszínre

Címkék#katasztrófavédelem#vészjelzést#tarló#tűz

Több négyzetméternyi alapterületű építmény égett Tiszaföldváron. A helyszínre több tűzoltóegység is kiérkezett, akik három vízsugárral oltották a lángokat.

Dobos Zsófia Tünde

Egy tároló kapott lángra csütörtök délelőtt Tiszaföldváron, a Kőrösi Csoma Sándor úton. A mintegy négy négyzetméter alapterületű építmény teljes terjedelmében égett – érkezett a hír a Jász-Nagykun Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

Putting out the Flames
Egész terjedelmében emésztették a lángok a földvári épületet
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A bejelentést követően a kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és megkezdték az oltási munkálatokat. Összesen három vízsugár kellett, hogy a tűzoltók megfékezzék a lángokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu