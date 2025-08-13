Minden szénné égett: hatalmas tűz tombolt Karcagon, csak a koromfekete romok maradtak a házban

Tűz keletkezett egy lakóházban szerdára virradó éjszaka, Karcagon, a Futó Imre utcában – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A bútorok és a fal is teljesen feketévé vált a tomboló lángoktól Karcagon

Fotó: Karcag HTP

Az egyik helyiség égett. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat.