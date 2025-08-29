Hajnalban csaptak fel a lángok, nagyon gyorsan kellett reagálni a nagyobb baj elkerülése érdekében

Szerdán a hajnali órákban felcsapó lángok állítottak meg egy diesel mozdonyt Örményesen – számolt be a hírről a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság.

Bár a tüzet sikerült időben megfékezni, az okozott kár még így is szabad szemmel is látható

Forrás: Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Facebook-oldala

A tűz a mozdony motorterében keletkezett, amelyet a mozdonyvezető szerencsére időben észrevett, megállt és a tűzoltókészülékkel eloltotta a lángokat, majd a MÁV műszaki emberei áramtalanították vasúti szerelvényt.

A helyszínre a kisújszállási és törökszentmiklósi tűzoltók érkeztek ki, akik hőkamerával vizsgálták át a motorteret, majd visszahűtötték.