53 perce
Hajnalban csaptak fel a lángok, nagyon gyorsan kellett reagálni a nagyobb baj elkerülése érdekében
Egy dízelmozdony motorterében csaptak fel lángok Örményes térségében. Csak a mozdonyvezető higgadt döntése és a tűzoltók gyors beavatkozása akadályozta meg a nagyobb tragédiát.
Szerdán a hajnali órákban felcsapó lángok állítottak meg egy diesel mozdonyt Örményesen – számolt be a hírről a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság.
A tűz a mozdony motorterében keletkezett, amelyet a mozdonyvezető szerencsére időben észrevett, megállt és a tűzoltókészülékkel eloltotta a lángokat, majd a MÁV műszaki emberei áramtalanították vasúti szerelvényt.
A helyszínre a kisújszállási és törökszentmiklósi tűzoltók érkeztek ki, akik hőkamerával vizsgálták át a motorteret, majd visszahűtötték.
