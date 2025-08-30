Füst borított mindent
2 órája
Szemtanúk szerint az állomásról is látszott a füstoszlop, óriási tűzzel küzdöttek a tűzoltók az egyik városrészben
Felhalmozott hulladék és kiszáradt növényzet kapott lángra Szolnokon, a Bányász utcában. A tűz mintegy ötszáz négyzetmétert érintett.
Felhalmozott szemét és száraz fű égett Szolnokon, a Bányász utcában szombat délelőtt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A lángok körülbelül ötszáz négyzetméternyi területet érintettek, amit a város hivatásos tűzoltói négy vízsugárral eloltottak. A közösségi oldalakon nagyon gyorsan jelentek meg szemtanúk fotói, melyeken jól látszik a gomolygó füst, hiszen mindezt még a vasútállomásról is látni lehetett. A rajok utómunkálatokat végeznek.
