augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füst borított mindent

27 perce

Szemtanúk szerint az állomásról is látszott a füstoszlop, óriási tűzzel küzdöttek a tűzoltók az egyik városrészben

Címkék#katasztrófavédelem#növényzet#hulladék#tűz

Felhalmozott hulladék és kiszáradt növényzet kapott lángra Szolnokon, a Bányász utcában. A tűz mintegy ötszáz négyzetmétert érintett.

Parzsol Krisztina

Felhalmozott szemét és száraz fű égett Szolnokon, a Bányász utcában szombat délelőtt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szemét és száraz fű égett a Bányász utcában
Forrás: MW achív

A lángok körülbelül ötszáz négyzetméternyi területet érintettek, amit a város hivatásos tűzoltói négy vízsugárral eloltottak. A közösségi oldalakon nagyon gyorsan jelentek meg szemtanúk fotói, melyeken jól látszik a gomolygó füst, hiszen mindezt még a vasútállomásról is látni lehetett. A rajok utómunkálatokat végeznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu