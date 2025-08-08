augusztus 8., péntek

Több egység is a helyszínre vonult

1 órája

Hatalmas pusztítást végzett a tűz Cibakházán, lángok martalékává vált az épület

Csak romok és fekete, hamuval teli föld maradt a lángok után: tűz ütött ki Cibakházán, a lángok megfékezésére több egységet is riasztani kellett.

Dobos Zsófia Tünde

Szirénák hangja rázta meg Cibakháza Deák Ferenc utcáját. Csütörtök délután riasztották az egységeket: lángra kapott egy körülbelül negyven négyzetméteres alsóépület tetőszerkezete – tájékoztatta híportálunkat a Németh Ádám főhadnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Két tűzoltóegység és egy szabadnapos tűzoltó vonult a cibaki tűz helyszínére
Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

A bejelentést követően a kunszentmártoni hivatásos, valamint a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók azonnal kiérkeztek a helyszínre, és együttes erővel megkezdték az oltást.

A munkát különlegessé tette, hogy egy szabadnapos tűzoltó – aki történetesen a közelben tartózkodott – habozás nélkül csatlakozott a beavatkozáshoz, segítve kollégái munkáját.

A tűzoltók közös erővel, gyorsan megfékezték a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna. 

Személyi sérülés szerencsére nem történt, az épületben tűzifát és különféle használati tárgyakat tároltak.

 

