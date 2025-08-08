1 órája
Hatalmas pusztítást végzett a tűz Cibakházán, lángok martalékává vált az épület
Csak romok és fekete, hamuval teli föld maradt a lángok után: tűz ütött ki Cibakházán, a lángok megfékezésére több egységet is riasztani kellett.
Szirénák hangja rázta meg Cibakháza Deák Ferenc utcáját. Csütörtök délután riasztották az egységeket: lángra kapott egy körülbelül negyven négyzetméteres alsóépület tetőszerkezete – tájékoztatta híportálunkat a Németh Ádám főhadnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A bejelentést követően a kunszentmártoni hivatásos, valamint a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók azonnal kiérkeztek a helyszínre, és együttes erővel megkezdték az oltást.
A munkát különlegessé tette, hogy egy szabadnapos tűzoltó – aki történetesen a közelben tartózkodott – habozás nélkül csatlakozott a beavatkozáshoz, segítve kollégái munkáját.
A tűzoltók közös erővel, gyorsan megfékezték a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna.
Személyi sérülés szerencsére nem történt, az épületben tűzifát és különféle használati tárgyakat tároltak.
