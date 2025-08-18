Pokoli tűz pusztított Újszászon, állatok menekültek mindenfelé az éjszakában

Kigyulladt egy 200 négyzetméteres nyitott szín és egy mellette lévő birkaól vasárnapra virradó éjjel Újszászon, az Ady Endre úton – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Állatok menekültek egy újszászi tűz elől

Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

Az építmény alatt tárolt 120 szalmabála szintén égett, a lángok ólakat és egy asztalosműhelyt veszélyeztettek. Az ólban lévő birkák időben, sértetlenül elmenekültek a tűz közeléből. A tüzet az öt járművel kiérkező szolnoki hivatásos, valamint a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg.