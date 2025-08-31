Lángokban állt egy parasztház Újszászon, perceken múlt a teljes pusztítás

Egy hetven négyzetméteres parasztház belső tere, valamint a tetőszerkezet egy része égett Újszászon, a Kiss Ernő úton – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat

Forrás: MW Archív

A szolnoki Életjel ÖTE önkéntes tűzoltóit követően a szolnoki hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, három vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik a háznál, amely információk szerint lakatlan.