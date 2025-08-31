augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Felperzselte a tűz

34 perce

Lángokban állt egy parasztház Újszászon, perceken múlt a teljes pusztítás

Címkék#katasztrófavédelem#Életjel ÖTE#tűz#vízsugár

Egy hetven négyzetméteres lakatlan parasztház gyulladt ki szombat délután Újszászon. A tűzeset gyors beavatkozást igényelt, a lángokat három vízsugárral fékezték meg a szolnoki hivatásos és önkéntes tűzoltók.

Parzsol Krisztina

Egy hetven négyzetméteres parasztház belső tere, valamint a tetőszerkezet egy része égett Újszászon, a Kiss Ernő úton – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat
Forrás: MW Archív

 A szolnoki Életjel ÖTE önkéntes tűzoltóit követően a szolnoki hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, három vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik a háznál, amely információk szerint lakatlan.

 

