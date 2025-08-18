55 perce
Pokoli tűz pusztított Újszászon, állatok menekültek mindenfelé az éjszakában
Vasárnap hajnalban kigyulladt egy kétszáz négyzetméteres nyitott szín Újszászon, az Ady Endre úton, mely alatt százkét szalmabála égett.
Kigyulladt egy 200 négyzetméteres nyitott szín és egy mellette lévő birkaól vasárnapra virradó éjjel Újszászon, az Ady Endre úton – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az építmény alatt tárolt 120 szalmabála szintén égett, a lángok ólakat és egy asztalosműhelyt veszélyeztettek. Az ólban lévő birkák időben, sértetlenül elmenekültek a tűz közeléből. A tüzet az öt járművel kiérkező szolnoki hivatásos, valamint a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg.