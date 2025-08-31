1 órája
Óriási lángok, kétségbeesett menekülés: Újszászon az állatok is majdnem a tűz martalékává váltak
Volt, ahol házak égtek porrá, máshol az aszály sújtotta földek gyulladtak ki. Összefoglaltuk az augusztusi tűzeseteket.
Az augusztusi hőség és az aszály komoly gondokat okozott a Jászkunságban is. Kiszáradt növényzet, poros földek, fokozódó tűzveszély jellemezte térségünket. A tartós csapadékhiány miatt már egy szikra is elég volt ahhoz, hogy lángra kapjon az aljnövényzet és ez több helyen meg is történt. A tűzoltók szinte naponta vonultak a tűzesetekhez, sok esetben komoly károkat kellett megfékezniük gyakran perceken belül, hogy ne történjen nagyobb baj.
Pokoli tűzesetek a Jászkunságban, sorra csaptak fel a lángok
Augsztusban tucatnyi tűzesetet jelentettek a Jászkunságból. Lakóházak, garázsok, melléképületek gyulladtak ki, de szántóföldek, tarlók és bokros területek is lángra kaptak.
Jászfelsőszentgyörgy határában száraz növényzet gyulladt ki, a tűz három hektáron pusztított. Tiszafüred-Kócsújfalu térségében hat tűzoltóegység küzdött a lángokkal, itt is több hektárnyi terület vált a tűz martalékává. Tiszajenőnél egy tűzeset az elektromos hálózatot is veszélybe sodorta.
A szakemberek szerint ezek a tüzek részben az aszályos időjárás és a kiszáradt növényzet miatt válhattak ennyire súlyossá, hiszen egyetlen szikra is elég, hogy több hektárnyi föld gyulladjon meg.
Fekete a föld a Tiszafüred-Kócsújfalu határában történt tűzeset utánFotók: Jász KMSZ
Nemcsak szántók, hanem lakott területek is érintettek voltak. Tiszafüreden egy garázs gyulladt ki, benne egy gázpalackkal. A helyzet pillanatok alatt robbanásveszélyessé vált. Cibakházán egy épület égett porrá, és csak romok maradtak utána. Mezőtúron is családi ház vált a tűz martalékává, szinte minden megsemmisült.
Tiszaföldváron több egység is dolgozott egy teljes terjedelmében égő épületen, egy másik napon pedig egy melléképület gyulladt ki a városban.
Újszászon száz szalmabála kapott lángra, állatok is menekültek a lángok elől a sötét éjszakában.
A hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek, hogy a legkisebb figyelmetlenség is komoly következményekkel járhat. Szerencsére a térségünkben nem történt halálos tragédia, de a tűzesetek így is intő jelként szolgálnak.