Óriási lángok, kétségbeesett menekülés: Újszászon az állatok is majdnem a tűz martalékává váltak

Az augusztusi hőség és az aszály komoly gondokat okozott a Jászkunságban is. Kiszáradt növényzet, poros földek, fokozódó tűzveszély jellemezte térségünket. A tartós csapadékhiány miatt már egy szikra is elég volt ahhoz, hogy lángra kapjon az aljnövényzet és ez több helyen meg is történt. A tűzoltók szinte naponta vonultak a tűzesetekhez, sok esetben komoly károkat kellett megfékezniük gyakran perceken belül, hogy ne történjen nagyobb baj.

Elképesztő tűzesetek: több hektáron égett az aljnövényzet Tiszafüred határában

Forrás: MW Archív

Pokoli tűzesetek a Jászkunságban, sorra csaptak fel a lángok

Augsztusban tucatnyi tűzesetet jelentettek a Jászkunságból. Lakóházak, garázsok, melléképületek gyulladtak ki, de szántóföldek, tarlók és bokros területek is lángra kaptak.

Jászfelsőszentgyörgy határában száraz növényzet gyulladt ki, a tűz három hektáron pusztított. Tiszafüred-Kócsújfalu térségében hat tűzoltóegység küzdött a lángokkal, itt is több hektárnyi terület vált a tűz martalékává. Tiszajenőnél egy tűzeset az elektromos hálózatot is veszélybe sodorta.