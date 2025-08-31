augusztus 31., vasárnap

Pokoli pusztítás

1 órája

Óriási lángok, kétségbeesett menekülés: Újszászon az állatok is majdnem a tűz martalékává váltak

Volt, ahol házak égtek porrá, máshol az aszály sújtotta földek gyulladtak ki. Összefoglaltuk az augusztusi tűzeseteket.

Parzsol Krisztina

Az augusztusi hőség és az aszály komoly gondokat okozott a Jászkunságban is. Kiszáradt növényzet, poros földek, fokozódó tűzveszély jellemezte térségünket. A tartós csapadékhiány miatt már egy szikra is elég volt ahhoz, hogy lángra kapjon az aljnövényzet és ez több helyen meg is történt. A tűzoltók szinte naponta vonultak a tűzesetekhez, sok esetben komoly károkat kellett megfékezniük gyakran perceken belül, hogy ne történjen nagyobb baj.

tűzesetek
Elképesztő tűzesetek: több hektáron égett az aljnövényzet Tiszafüred határában
Forrás: MW Archív

Pokoli tűzesetek a Jászkunságban, sorra csaptak fel a lángok

Augsztusban tucatnyi tűzesetet jelentettek a Jászkunságból. Lakóházak, garázsok, melléképületek gyulladtak ki, de szántóföldek, tarlók és bokros területek is lángra kaptak. 
Jászfelsőszentgyörgy határában száraz növényzet gyulladt ki, a tűz három hektáron pusztított. Tiszafüred-Kócsújfalu térségében hat tűzoltóegység küzdött a lángokkal, itt is több hektárnyi terület vált a tűz martalékává. Tiszajenőnél egy tűzeset az elektromos hálózatot is veszélybe sodorta.

A szakemberek szerint ezek a tüzek részben az aszályos időjárás és a kiszáradt növényzet miatt válhattak ennyire súlyossá, hiszen egyetlen szikra is elég, hogy több hektárnyi föld gyulladjon meg.

Fekete a föld a Tiszafüred-Kócsújfalu határában történt tűzeset után

Fotók: Jász KMSZ

Nemcsak szántók, hanem lakott területek is érintettek voltak. Tiszafüreden egy garázs gyulladt ki, benne egy gázpalackkal. A helyzet pillanatok alatt robbanásveszélyessé vált. Cibakházán egy épület égett porrá, és csak romok maradtak utána. Mezőtúron is családi ház vált a tűz martalékává, szinte minden megsemmisült.

Mindent elemésztett a tűz ebben a mezőtúri lakóházban
Forrás: Mezőtúri HTP

Tiszaföldváron több egység is dolgozott egy teljes terjedelmében égő épületen, egy másik napon pedig egy melléképület gyulladt ki a városban. 

Újszászon száz szalmabála kapott lángra, állatok is menekültek a lángok elől a sötét éjszakában.

A hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek, hogy a legkisebb figyelmetlenség is komoly következményekkel járhat. Szerencsére a térségünkben nem történt halálos tragédia, de a tűzesetek így is intő jelként szolgálnak.


 

