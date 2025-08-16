augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyakorlatról riasztásra

1 órája

Messziről látható volt már a füst, amikor több egység is a helyszín felé tartott Tiszaföldvárnál

Címkék#Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság#Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság#melléképület#mentés

Csütörtök délelőtt egy melléképület fatárolója gyulladt ki Tiszaföldváron. A helyi és kunszentmártoni tűzoltók éppen a közelben gyakoroltak, így perceken belül a helyszínre értek, és három vízsugárral megfékezték a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Major Angéla

Tiszaföldváron csütörtök délelőtt kapott lángra egy melléképület fatárolója, ám a tűzoltók gyors és összehangolt munkájának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen az épület többi részére.

A tiszaföldvári és a kunszentmártoni tűzoltók percek alatt megfékezték a melléképület fatárolójában keletkezett tüzet.
A tiszaföldvári és a kunszentmártoni tűzoltók percek alatt megfékezték a melléképület fatárolójában keletkezett tüzet
Forrás: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat

A riasztás idején a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság és a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság egységei éppen egy közeli vállalkozás telephelyén tartottak gyakorlatot. A közelségnek és az azonnali indulásnak köszönhetően mindhárom egység szinte egyszerre érkezett a helyszínre, és három vízsugárral rövid idő alatt megfékezte a lángokat.

– A gyors beavatkozásnak köszönhetően a kár kizárólag a fatárolóra korlátozódott, a melléképület helyiségei sértetlenek maradtak. Személyi sérülés nem történt, a sűrű füst ellenére a tűzoltók rövid időn belül felszámolták a veszélyt – tájékoztatta hírportálunk a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu