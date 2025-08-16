Messziről látható volt már a füst, amikor több egység is a helyszín felé tartott Tiszaföldvárnál

Tiszaföldváron csütörtök délelőtt kapott lángra egy melléképület fatárolója, ám a tűzoltók gyors és összehangolt munkájának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen az épület többi részére.

A tiszaföldvári és a kunszentmártoni tűzoltók percek alatt megfékezték a melléképület fatárolójában keletkezett tüzet

Forrás: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat

A riasztás idején a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság és a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság egységei éppen egy közeli vállalkozás telephelyén tartottak gyakorlatot. A közelségnek és az azonnali indulásnak köszönhetően mindhárom egység szinte egyszerre érkezett a helyszínre, és három vízsugárral rövid idő alatt megfékezte a lángokat.

– A gyors beavatkozásnak köszönhetően a kár kizárólag a fatárolóra korlátozódott, a melléképület helyiségei sértetlenek maradtak. Személyi sérülés nem történt, a sűrű füst ellenére a tűzoltók rövid időn belül felszámolták a veszélyt – tájékoztatta hírportálunk a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság.