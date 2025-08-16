1 órája
Messziről látható volt már a füst, amikor több egység is a helyszín felé tartott Tiszaföldvárnál
Csütörtök délelőtt egy melléképület fatárolója gyulladt ki Tiszaföldváron. A helyi és kunszentmártoni tűzoltók éppen a közelben gyakoroltak, így perceken belül a helyszínre értek, és három vízsugárral megfékezték a lángokat. Személyi sérülés nem történt.
Tiszaföldváron csütörtök délelőtt kapott lángra egy melléképület fatárolója, ám a tűzoltók gyors és összehangolt munkájának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen az épület többi részére.
A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat
A riasztás idején a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság és a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság egységei éppen egy közeli vállalkozás telephelyén tartottak gyakorlatot. A közelségnek és az azonnali indulásnak köszönhetően mindhárom egység szinte egyszerre érkezett a helyszínre, és három vízsugárral rövid idő alatt megfékezte a lángokat.
– A gyors beavatkozásnak köszönhetően a kár kizárólag a fatárolóra korlátozódott, a melléképület helyiségei sértetlenek maradtak. Személyi sérülés nem történt, a sűrű füst ellenére a tűzoltók rövid időn belül felszámolták a veszélyt – tájékoztatta hírportálunk a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság.
