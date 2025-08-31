1 órája
Újabb súlyos baleset a 4-esen
Hármas karambol bénította meg vasárnap este a 4-es főút ceglédi szakaszát. Az egyik autó az árokba csapódott, a másik kettő az úttesten maradt.
Hármas karambol: egy autó az árokba csapódott
Forrás: Illusztráció / MW archív
Fotó: Tóth Imre
Három autó ütközött össze Cegléden, a 4-es főút Pesti úti szakaszán vasárnap este, a 64-es kilométerszelvénynél – közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A baleset augusztus 31-én 19 óra 5 perckor történt, az ütközés következtében az egyik jármű árokba borult, míg a másik kettő az úttesten maradt. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó autókat és biztosították a helyszínt.