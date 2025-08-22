augusztus 22., péntek

Ép ésszel felfoghatatlan

Furcsa tárgy volt a szétvert vonat utolsó kocsijában, ezzel okozták az óriási bajt

Címkék#rongálás#ügyészség#vonat#bűntett

Közleményt adott ki az ügyészség a személyvonatot megrongáló férfi ügyében. Az újszászi vonatrongálás felborzolta a kedélyeket az egész városban.

Szoljon.hu

A Szolnoki Járásbíróság letartóztatta azt a 35 éves férfit, aki kalapáccsal esett neki egy személyvonatnak. Az ügyészség indítványa szerint a férfi augusztus 17-én késő éjszaka, az újszászi vasútállomás 4. számú vágányán álló, Fonyód és Szolnok között közlekedő személyvonatának utolsó kocsiját vette célba. A vagonban elhelyezett üvegtörő kalapáccsal tíz oldalablakot és négy utastájékoztató LCD monitort zúzott be. A rendkívül hasznos eszközzel óriási bajt lehet okozni, ha rossz kezekbe kerül. Az újszászi vonatrongálás helyszíne sokkoló látványt nyújtott.

újszászi vonatrongálás
Újszászi vonatrongálás: a gyanúsított egy üvegtörő kalapáccsal zúzott szét tíz ablakot
Forrás:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

Újszászi vonatrongálás: több milliós kárt okozott a dühöngő férfi

A randalírozó férfinek azonban még ez sem volt elég, folytatta a céltalan rongálást, a vonatról leszállva ugyanis a peronon található várakozó helyiség oldalsó üvegét is betörte ököllel, majd ismeretlen helyre távozott. A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozó hatóság elfogatóparancs kiadását követően fogta el a rongálót.

Az elkövető 5 millió forintot meghaladó kárt okozott, tettére magyarázatot adni nem tudott.

A rongálás nem állt meg az ablakoknál, az utastájékoztató monitorokat is darabokra zúzta
Forrás:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

A járási ügyészség azért indítványozta a büntetett előéletű és jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára és hajléktalan életmódjára is figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Ezen túlmenően feltehető, hogy újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását az ügyészség indítványával egyezően elrendelte. 

 

