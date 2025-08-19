Kelepcébe csalták a vonatrongálót, félelmetes magyarázatot adott a történtekre

Mint arról korábban hírportálunkon már több cikkben is beszámoltunk, vasárnap megrongáltak egy emeletes KISS motorvonatot. Az eset országos közfelháborodást okozott, személyi sérülés szerencsére nem történt, de az anyagi káron túl a vonalon ingázó utazóközönséget is veszteség érte, mert a korszerű, ám a történtek után felújításra szoruló szerelvény hosszú időre kiesik a forgalomból. A rendőrség most közleményt adott ki az újszászi vonatrongálás ügyében.

Az egyik ablak, mely az újszászi vonatrongálás során sérült meg

Forrás: police.hu

Őrizetbe vették az újszászi vonatrongálás elkövetőjét

Az eset kapcsán most a vármegyei rendőr-főkapitányság adott ki közleményt. Mint írják, augusztus 17-én érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint a Fonyód-Szolnok útvonalon közlekedő és Újszászon várakozó személyvonatot megrongálták, a vészüvegtörő kalapáccsal több oldalablakot, és a vagonban lévő monitort betörték. Ezt követően az ismeretlen elkövető a peronon lévő várakozóhelyiség oldalüvegét is betörte, jelentős kárt okozva a sértettnek. Az Újszászi Rendőrőrs munkatársai kamerafelvételek alapján azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit abonyi lakcímén nem találtak, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki. Szorosan együttműködve a Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrs munkatársaival, a gyanúsítottat augusztus 19-én Abonyban elfogták a helyi rendőrök.

A nyomozók a 35 éves férfit rongálás bűntett elkövetése miatt kihallgatták, őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezik. Vallomásában elmondta, hogy ittasan tört-zúzott, melyre ésszerű magyarázata nem volt csak annyi, hogy „úgy éreztem, hogy meg kell tennem”.

A rendőrök elfogták a vonatrongálás elkövetőjét

Forrás: Police.hu

Az eset kapcsán egyébként Dobozi Róbert polgármester elmondta, kedden személyesen is egyeztetett Fürj János rendőr ezredessel. Az eddig tett erőfeszítéseik mellett további megerősített rendőri és vasútőri szolgálatot kért, melyre ígéretet kapott a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjétől.