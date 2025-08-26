Beszakadt az út egy hűtőkocsi alatt Karcagon, drámai pillanatokat élt át a sofőr

Riasztó pillanatok játszódtak le kedden délelőtt Karcagon, a piaccsarnok mellett, ahol egy baleset következtében beszakadt az úttest egy éppen parkoló hűtőkocsi hátsó kereke alatt. Az útbeszakadás Karcagon nagy riadalmat keltett, a részletekről egy szemtanút is sikerült megkérdeznünk.

A katasztrófavédelem munkatársai gyorsan megakadályozták egy nagyobb baleset előfordulási esélyét, melyet az útbeszakadás Karcagon okozhatott volna

Fotó: Beküldött

Mindenkit váratlanul ért az útbeszakadás Karcagon

A baleset délelőtt fél 10 körül történt. Pánti Endre, a szemtanú elmondása szerint a sofőr éppen akkor ért vissza a közeli boltból, amikor az úttest megrogyott a hűtőkocsi alatt.

– Tíz perce már ott parkoltam, pont amikor kijöttem, akkor szakadt be – idézte fel a szemtanú a rémisztő pillanatokat átélő gépkocsivezető szavait. Hozzátette, hogy mire ő a helyszínre ért, a katasztrófavédelem emberei már dolgoztak.

A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően alig fél órán belül sikerült kiszabadítani a hűtőkocsit. A katasztrófavédelem munkatársai fa alátámasztékot helyeztek a beszakadt kerék alá, így a jármű saját erőből, sérülés nélkül elgördült.

Hírportálunk megkereste a Jász–Nagykun–Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Tájékoztatásuk szerint Karcagon, a Kacsóh utcában vélhetően egy közmű meghibásodása okozta az aszfalt alatti töltés kimosódását, amelynek következtében az árurakodást végző jármű alatt beszakadt az út.

A jármű a baleset miatt megdőlt, ami veszélyt jelentett a gyalogosokra és a közelben parkoló autókra. A helyszínre érkező karcagi hivatásos tűzoltók emelőpárnák segítségével stabilizálták a járművet, majd pallók bevetésével a megsüllyedt kereket kivezették. Ennek köszönhetően a teherautó önerőből el tudta hagyni a helyszínt. Személyi sérülés nem történt.

