Kiderült, kik verekedtek össze a szolnoki belvárosban, fotón is látni a pusztítást
Megvan, mi vezetett a keddi, Szapáry úti balhéhoz. A rendőrség közölte, az utcai verekedés Szolnok egyik frekventált részén azt követően tört ki, hogy egy férfi őrjöngeni, majd fenyegetőzni kezdett. Kiderült az is, az őt megfékező férfi ellen is eljárás indult.
Kitört egy utcai verekedés Szolnokon, a Szapáry úton kedden este – számolt be minap hírportálunk.
Mint megírtuk, egy férfi ordítozva, fenyegetőzve lépett fel az egyik belvárosi hamburgerezőnél. Az esetről készült videófelvételek szerint az illető egy deszkaszerű tárgyat vett kézbe, ám végül ő húzta a rövidebbet: egy másik férfi megfékezte, majd a léccel ő sújtott le a támadóra.
Utóbb kiderült, a lécek azokból a bútorokból származtak, amelyek az őrjöngő maga tört szét ott. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben közölte, a helyi férfi szóváltásba került egy háromfős társasággal, akik az étkezde előtt tartózkodtak. Erre törni-zúzni kezdett, megfenyegette a vendégeket.
Az eztán történtek már ismertek. Az viszont szintén a rendőrségi közlésből derült ki, hogy utóbb a támadót az egyenruhások még a helyszínen elfogták, őrizetbe vették, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását. Tájékoztattak egyúttal arról is, hogy az agresszív férfit megütő illető ellen súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárás, az elsődleges orvosi vélemények szerint a leütött őrjöngő súlyos sérüléseket szenvedett.
