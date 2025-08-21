augusztus 21., csütörtök

Megvan az indíték

3 órája

Kiderült, kik verekedtek össze a szolnoki belvárosban, fotón is látni a pusztítást

Megvan, mi vezetett a keddi, Szapáry úti balhéhoz. A rendőrség közölte, az utcai verekedés Szolnok egyik frekventált részén azt követően tört ki, hogy egy férfi őrjöngeni, majd fenyegetőzni kezdett. Kiderült az is, az őt megfékező férfi ellen is eljárás indult.

Rózsa Róbert

Kitört egy utcai verekedés Szolnokon, a Szapáry úton kedden este – számolt be minap hírportálunk.

utcai verekedés szolnok, Szapáry út, rendőrség, őrjöngő, verekedés, balhé
Utcai verekedés Szolnokon, a Szapáry utcában. Bútordarabokkal támadott egy őrjöngő férfi
Fotó: police.hu

Mint megírtuk, egy férfi ordítozva, fenyegetőzve lépett fel az egyik belvárosi hamburgerezőnél. Az esetről készült videófelvételek szerint az illető egy deszkaszerű tárgyat vett kézbe, ám végül ő húzta a rövidebbet: egy másik férfi megfékezte, majd a léccel ő sújtott le a támadóra.

Tört-zúzott, fenyegetőzött a támadó – újabb utcai verekedés Szolnokon

Utóbb kiderült, a lécek azokból a bútorokból származtak, amelyek az őrjöngő maga tört szét ott. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben közölte, a helyi férfi szóváltásba került egy háromfős társasággal, akik az étkezde előtt tartózkodtak. Erre törni-zúzni kezdett, megfenyegette a vendégeket.

Az agresszív férfit még a helyszínen elfogták
Forrás: Police.hu

Az eztán történtek már ismertek. Az viszont szintén a rendőrségi közlésből derült ki, hogy utóbb a támadót az egyenruhások még a helyszínen elfogták, őrizetbe vették, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását. Tájékoztattak egyúttal arról is, hogy az agresszív férfit megütő illető ellen súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárás, az elsődleges orvosi vélemények szerint a leütött őrjöngő súlyos sérüléseket szenvedett.

 

