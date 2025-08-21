Újabb utcai verekedés tört ki Szolnokon, deszkával ütöttek egy földön fekvő férfit – videóval

Rettenetes üvöltés törte meg az augusztus 19-i estét Szolnokon. Egy, a helyi közösségi oldalakon terjedő videón előbb az látható, amint valaki önkívületben felvonyít a Szapáry úti hamburgerező előtt, majd csattanások hallhatóak, végül valaki a földre rogy. Hamar kiderült: sajnos újabb nyílt utcai verekedés történt a városban.

A Szapáry úton történt újabb utcai verekedés Szolnokon

Fotó: Szoljon.hu

Nyílt utcai verekedés Szolnokon

Hogy pontosan mi történt, azt a felvételekből elég nehéz kihámozni. Az látszik, hogy a videón szereplő fehér pólós férfi meglehetősen kihívóan viselkedik.

Szétb.szom! (...) Gyere!

– kiáltja, feltehetőleg öklözésre hívva valakit.

Bár az öklözés ez esetben nem biztos, hogy helytálló. Néhány képsorral később ugyanis már azt látni, hogy az illető egy deszkát vesz a kezébe, azzal fenyegetően igyekszik fellépni.

Sokra mondjuk nem ment vele. A videó tanúsága szerint az általa megtámadni óhajtott fekete pólós férfi leszerelte őt. Talán megütötte, de ez a takarás miatt nem látszik jól. A fehér pólós férfi mindenesetre földre került, haragosa pedig nem hagyta veszni a kínálkozó alkalmat: felkapta a deszkát, és teljes erőből lesújtott vele, majd bele is rúgott a támadóba.

Hogy eztán mi történt, nem derül ki, a felvételnek ugyanis itt vége szakad. Hírportálunk mindenesetre kérdést küldött az ügyben a rendőrségnek. Válaszuk esetén cikkünket frissítjük.

A történtek azért is sajnálatosak, mert a közelmúltban nagy visszhangot kiváltó tömegverekedés történt a városban, amely nyomán többek ellen eljárás indult.