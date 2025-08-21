augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lesújtó képsorok

1 órája

Újabb utcai verekedés tört ki Szolnokon, deszkával ütöttek egy földön fekvő férfit – videóval

Címkék#verekedés#hamburgerező#rendőrség#helyi kék hírek#Szapáry út

A támadó gyorsan a földön találta magát Szolnokon, a Szapáry utcai hamburgerező előtt történt összecsapásnál – derült ki egy videófelvételből. Újabb nyílt utcai verekedés történt Szolnokon.

Rózsa Róbert

Rettenetes üvöltés törte meg az augusztus 19-i estét Szolnokon. Egy, a helyi közösségi oldalakon terjedő videón előbb az látható, amint valaki önkívületben felvonyít a Szapáry úti hamburgerező előtt, majd csattanások hallhatóak, végül valaki a földre rogy. Hamar kiderült: sajnos újabb nyílt utcai verekedés történt a városban.

Újra utcai verekedéstől hangos Szolnok.
A Szapáry úton történt újabb utcai verekedés Szolnokon
Fotó: Szoljon.hu

Nyílt utcai verekedés Szolnokon

Hogy pontosan mi történt, azt a felvételekből elég nehéz kihámozni. Az látszik, hogy a videón szereplő fehér pólós férfi meglehetősen kihívóan viselkedik.

Szétb.szom! (...) Gyere!

– kiáltja, feltehetőleg öklözésre hívva valakit.

Bár az öklözés ez esetben nem biztos, hogy helytálló. Néhány képsorral később ugyanis már azt látni, hogy az illető egy deszkát vesz a kezébe, azzal fenyegetően igyekszik fellépni.

Sokra mondjuk nem ment vele. A videó tanúsága szerint az általa megtámadni óhajtott fekete pólós férfi leszerelte őt. Talán megütötte, de ez a takarás miatt nem látszik jól. A fehér pólós férfi mindenesetre földre került, haragosa pedig nem hagyta veszni a kínálkozó alkalmat: felkapta a deszkát, és teljes erőből lesújtott vele, majd bele is rúgott a támadóba.

Hogy eztán mi történt, nem derül ki, a felvételnek ugyanis itt vége szakad. Hírportálunk mindenesetre kérdést küldött az ügyben a rendőrségnek. Válaszuk esetén cikkünket frissítjük.

A történtek azért is sajnálatosak, mert a közelmúltban nagy visszhangot kiváltó tömegverekedés történt a városban, amely nyomán többek ellen eljárás indult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu