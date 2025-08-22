augusztus 22., péntek

Balhé Szolnokon

40 perce

A rendőrség jól ismeri az utcai verekedés érintettjét, itt a lista, mit lehet róla tudni

Címkék#Utcai verekedés#Szolnoki Járási Ügyészség#Szolnoki Rendőrkapitányság#letartóztatás

Elrendelték egy nagy balhét okozó férfi letartóztatását. Az utcai verekedés Szolnokon történt, a belvárosban.

Szoljon.hu

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta annak a szolnoki férfinak a letartóztatását, akit felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsítanak. A férfi néhány nappal ezelőtt Szolnok belvárosában egy asztalt a földhöz csapott, majd egy pad leszakadt lábával kezdett fenyegetőzni egy társaság irányába. Utcai verekedés Szolnokon: itt vannak a legújabb fejlemények!

utcai verekedés szolnok
Utcai verekedés Szolnokon: letartóztatásban az elkövető
Forrás: police.hu

Korábban hírportálunk is beszámolt róla, hogy augusztus 19-én éjfél körül, Szolnok belvárosában, egy büfé előtt nézeteltérés alakult ki az ittas férfi és egy ott tartózkodó háromfős társaság között. A vita során a férfi többször a földhöz vágott egy asztalt, majd azt a társaság egyik tagjának mellkasához hajította, aki ennek következtében elesett. Ezután a támadó darabokra törte az egyik fapadot, és annak mintegy félméteres lábával ordítva hadonászott a társaság felé, miközben az egyik férfit alkarján meg is ütötte.

Nem ez volt az első kihágása az utcai verekedés szolnoki gyanúsítottjának

Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, mivel az előélete alapján nagy az esélye annak, hogy ismét bűncselekményt követne el, illetve attól is tartani lehet, hogy megszökne a hatóságok elől. Ezt támasztja alá, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság korábban már körözést adott ki ellene, mert nem jelent meg a számára kiküldött idézésekre. Az ügyészség szerint továbbá fennáll annak veszélye is, hogy a gyanúsított megfélemlítené az eljárásban érintetteket, ezzel akadályozva a bizonyítási folyamatot.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatást elrendelte.

 

